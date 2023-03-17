Ahmet Özal, "Türkiye İttifakı"nın cumhurbaşkanı adayı oldu

Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeniden Anavatan Partisi ve Yeni Yol Partisinin oluşturduğu "Türkiye İttifakı", ittifakın cumhurbaşkanı adayı için tanıtım toplantısı düzenledi.

Etkinlikte, ittifakı oluşturan partilerin genel başkanlarının katılımıyla Ahmet Özal'ın bağımsız cumhurbaşkanı adayı olmasını içeren Türkiye İttifakı protokolü imzalandı.

"KAYBEDECEK VAKİT YOK"

Ahmet Özal, Türkiye İttifakı'nın genel başkanlarına kendisine güvendikleri ve aday gösterdikleri için teşekkür etti. Partisinden istifa ettiğini belirten Özal, cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılacağını söyledi.

Özal, siyaseti erken yaşlardan itibaren yakından takip ettiğini kaydederek "Rahmetli babam sayesinde Türkiye'nin iç ve dış siyasi meselelerinde hep yanında oldum, büyük tecrübeler kazandım. Sonraki yıllarda da siyaseti, teknolojiyi ve dünyadaki değişimleri yakından takip ettim. Türkiye bu değişimlere süratle hazırlanmalıdır, kaybedecek vakit de yoktur." dedi.

Partisinden istifa ederek bağımsız aday olmasın ilişkin de Özal, şunları kaydetti:

"Eğer Meclisle cumhurbaşkanı arasında problemler yaşanırsa devlet kitlenir. Devletin karar alamaması, problemleri çözememesi halinde bunun faturasını 85 milyon öder. Buna kimsenin hakkı yok. Devletin tepesinde mutlaka karşılıklı anlaşarak, doğru yolu bularak, ortak karar alınması için bağımsız ve tarafsız cumhurbaşkanı şarttır. Bizim geçmişten gelen tecrübelerimiz de bunu gösterir."