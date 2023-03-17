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Giriş Tarihi: 17.3.2023 19:38

Bakan Akar Balıklıgöl’de incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte Balıklıgöl ve Karakoyun Deresi'nin geçtiği mahallelerde incelemelerde bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bakan Akar Balıklıgöl’de incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bakan Akar'a kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Balıklıgöl'deki incelemelerinin ardından Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra selin en çok etkilediği Karakoyun Mahallesi'ne geçti.

Bakan Akar, burada selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı eşlik etti.

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Bakan Akar Balıklıgöl’de incelemelerde bulundu
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