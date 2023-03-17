’Gizli ortak’ HDP’nin Altılı Koalisyon ve Kılıçdaroğlu’ndan skandal talepleri ortaya çıktı!

'KÜRDİSTAN' GERÇEĞİ' İFADESİ

HDP Gençlik Teşkilatı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adeta Türkiye'nin bölünmesine zemin hazırlayan söylemlerde bulundu. Bu şartlar arasında ise özellikle 'Kürdistan gerçeği' maddesi dikkat çekiyor.

"Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'deki demokrasi sorunu başta olmak üzere hiçbir temel sorunun çözülmeyeceği açıktır. Sadece son bir kaç yılda yaşadıklarımız bile bunu kanıtlamaktadır." denilerek paylaşılan şartlar şöyle devam etti:

"KAYYUM ATANAN BELEDİYELER İADE EDİLSİN"

OHAL kaldırılacak ve OHAL'e dayanılarak kayyum atanan belediye eş başkanları derhal görevlerine iade edilecektir.

HDP, Kürdistan gerçekliğine uygun olarak ortak vatan, demokratik anayasa kapsamında bu hakikatin yasal statü temelinde kabul görmesi için mücadele eder. Bunu içselleştiremeyen, önyargı ile yaklaşan siyasi anlayışla uzlaşamayız. 6'lı masa 7'li masa olacaksa sözümüz budur!