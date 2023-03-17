Selin bilançosu ağır: 17 ölü, 5 kayıp

Şanlıurfa'daki sel felaketinde, Abide Kavşağı'ndaki arama çalışmalarında 3 kişinin daha cesedi bulundu. Kentte ölenlerin sayısı 15'e ulaşırken, 60 kişi de yaralandı. 2 vatandaşın kayıp olduğu belirtilen Abide Kavşağı'na dolan su, büyük oranda boşaldıldı. Bozova ilçesinde TIR'ıyla birlikte kaybolan sürücü Emin Ergün'ü (20) arama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Abide Kavşağı'nda ölenlerden 11'inin Kibar Polat, Naile Polat, Emine Başbuğ, Muhammed Sabuncu, Ömer Faruk Bayaslan, Halil Çoban, Beyem El Derviş, Futeyim El Şahir, Zehra El Beyt, Teybe El Derviş ve Halit El Derviş olduğu belirlendi. Ölenlerden 4 çocuk babası olan Muhabbet Sabuncu'nun, selden etkilenen işyerine giderken, sele kapıldığı öğrenildi. Eyyübiye ilçesinde de dün akşam sel sonucu bodrum kadı suyla doyan bir alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedeni bulundu.Cesedin, kayıp olduğu bildirilen temizlik görevlisi Ömer Zaman'a ait olduğu değerlendiriliyor. Şanlıurfa'da, suların çekilmesiyle sokaklarda üst üste yığılmış araçlar, ev ve işyerlerinde metrelerce yükseklikteki su izleri ile biriken çamur görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Çamurla kaplanan Süleymaniye Mahallesi Muhtarı Salih Dağ, "En fazla zarar gören nokta burası. Valiliğimiz, askeriyemiz, belediyemiz ve tüm kurumlarımız yoğun olarak çalışıyor. Vatandaşlarla, AFAD ve askerimizle el ele verdik çalışıyoruz" dedi.Adıyaman'ın Tut ilçesinde, bir bahçeye kurdukları konteynerle sele kapılan hemşire Fatma Tekdal (35) ve 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümre Tekdal'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Dalgıç polisler, jandarma arama kurtarma, AFAD, UMKE ve itfaiyecilerden oluşan yaklaşık 500 kişilik ekip, anne-kızı arıyor. Eşinin ve kızının bulunmasını bekleyen Bedir Tekdal, "Ben depremzedelere yardım için Adıyaman'daydım. Eşim ise kızımızla kalmıştı. Depremden kaçarken sele tutulduk" dedi. Selde ölen, Fatma Tekdal'ın annesi Selma Sarıkaya ile kardeşi Emine Sarıkaya ise gözyaşları arasında toprağa verildi.Diyarbakır'a son 3 günde 72.35 kilogram yağışla bir aylık yağış düştü. Şiddetli yağış ve fırtına, nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Yenişehir ilçesine bağlı Kırsal Güzelköy'de şiddetli rüzgâr nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü. Silvan yolu üzerindeki çadır kentteki depremzedeler, tedbir amacıyla geçici süreliğine Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sağanak sonucu oluşan sel nedeniyle evleri ve okulları su bastı. Çatalca Mahallesi'nde sel sularına kapılan 11 yaşındaki Fatma Sezer, Cırcıp Deresi'ne sürüklenerek gözden kayboldu. İhbar üzerine AFAD, UMKE ve belediye ekipleri küçük çocuğu bulmak için arama çalışmaları başlattı.Adıyaman'ın Tut ilçesinde, bir bahçeye kurdukları konteynerle sele kapılan hemşire Fatma Tekdal (35) ve 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümre Tekdal'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Dalgıç polisler, jandarma arama kurtarma, AFAD, UMKE ve itfaiyecilerden oluşan yaklaşık 500 kişilik ekip, anne-kızı arıyor. Eşinin ve kızının bulunmasını bekleyen Bedir Tekdal, "Ben depremzedelere yardım için Adıyaman'daydım. Eşim ise kızımızla kalmıştı. Depremden kaçarken sele tutulduk" dedi. Selde ölen, Fatma Tekdal'ın annesi Selma Sarıkaya ile kardeşi Emine Sarıkaya ise gözyaşları arasında toprağa verildi.ŞanlıurfaValiliği, sel felaketine, ilk andan itibaren 7 bin 585 personel ve 1485 araç ile müdahale edildiğini belirtti. Valilik, sahada ayrıca 1600 jandarma personelinin görev yaptığını, il dışından da takviye destek olarak 417 personel, 242 araç, 26 bot, 50 dalgıç pompa, 80 motopomp ve 23 dalgıç görevlendirildiğini bildirdi. 2000'e yakın ev ve işyerinde hasar tespit çalışması yapıldığını vurgulayan valilik, selden hasar gören tüm yapıların tespiti yapılarak vatandaşların zararının devlet tarafından karşılanacağını belirtti.