Türk dünyası tek yürek, tek vücut

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nin açılış ve kapanış konuşmalarını yaptı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:Bu olağanüstü zirvenin toplanması için çağrıda bulunan can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımı sunuyorum. Bu toplantının başarılı şekilde icra edilmesi için gayretlerini esirgemeyen dönem başkanı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve katılımlarınızdan dolayı siz dost ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ayrıca teşkilatımızın gözlemci üyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın da aramızda bulunmasından duyduğum memnuniyeti hasseten ifade etmek istiyorum. Zirvemizle Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız.Ülkemizin güneyindeki 11 şehir, 6 Şubat günü şiddeti ve yıkıcılığı itibarıyla dünyada eşine az rastlanır bir tabii afetle sarsıldı. Bu depremlerden yaklaşık 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilenirken, 49 binden fazla insanımız hayatını kaybetti, 115 binden fazlası yaralandı. Kendi insanlarımızla birlikte depremde vefat eden Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülke vatandaşı kardeşlerimiz için de burada başsağlığı diliyorum. Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Arama kurtarma çalışmalarını bitirdik. Enkaz kaldırma faaliyetlerini yürütürken ve geçici barınma bölgeleri kurarken süratle kalıcı konutların inşasına da başladık. Önümüzdeki bir yıl içinde 319 bin, toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Henüz deprem felaketinin yaralarını sarmakla meşgulken aynı bölgede bir de sel afetine maruz kaldık. Sellerde Şanlıurfa ve Adıyaman'da çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken yerleşim yerlerimizde ciddi hasar oluştu.Mevcut ve gelecekte karşılaşılabilecek sınamalar karşısında mukavemetimizi artırmalıyız. Bunun için TDT'nin imkân ve kabiliyetlerini güçlendirmeliyiz.6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin şiddeti ve yol açtığı yıkımın büyüklüğü üzerine uluslararası yardım çağrısında bulunduk. Türk dünyası yardıma ilk koşanlar arasında yer aldı. Acılar paylaşıldıkça azalır anlayışı ile en zor anımızda bizi yalnız bırakmadınız. Arama kurtarma ekipleriniz birçok vatandaşımızı yeniden hayata bağladı. Kurduğunuz sahra hastaneleri ile yaralılarımızın tedavisine yardım ettiniz. Gönderdiğiniz ata yadigârımız çadırlar vatandaşlarımıza yuva oldu. Aziz milletimiz bu desteğinizi hiçbir zaman unutmayacaktır.Enerjinin sürdürülebilir bir şekilde tedariki ve enerji fiyatlarının makul seviyelere çekilmesi ekonomilerimiz için büyük önem arz ediyor. Bugüne kadar Hazar havzasında Türk dünyası ülkeleri ile petrol, doğalgaz ve elektrik alanlarında kapsamlı projeleri başarıyla hayata geçirdik. Bakü-Tiflis- Ceyhan boru hattı 16 senedir Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan petrolünü dünya piyasalarına kesintisiz şekilde taşıyor. TDT olarak bölgesel ulaştırma ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi yanında enerji güvenliğinin sağlanmasında da stratejik rol üstleneceğimize inanıyorum.Bugünkü zirvemizi 'Birliğimiz gücümüzdür' şiarıyla icra ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aramıza katılmasıyla aile meclisimiz artık daha da güçlendi. Teşkilat olarak Kıbrıs Türk halkına güçlü ve kararlı desteğimizi somutlaştırdık. KKTC'nin tanınması ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin maruz kaldığı kısıtlamaların kaldırılması için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz.Küresel gelişmeler Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemini ve potansiyelini bizlere tekrar göstermektedir. Tarihi, kültürel ve hakkaniyetli kurumsal yapılardan yoksun birlikteliklerin tıkandığı bir süreçte TDT yeni bir ses, yeni bir nefes, yeni bir sinerji merkezi haline gelmektedir.Türkiye, sadece bölgededeğil, tüm dünyada sözü geçen,güç odağı bir ülke. Azerbaycan veTürkiye iyi ve kötü günde hep yan yanaolacak, Erdoğan'ın liderliğiyle Türkiye,depremin sonuçlarının üstesinden gelecek.Dünya, Türkiye'nin askeri gücünüve savunma sanayiindeki başarısınıimrenerek izliyor.Depremyardımlarında Türkdevletlerimükemmel bir birlikve dayanışma gösterdi.Erdoğan'ı, NobelBarış Ödülü'ne aday gösteriyoruz.Her zaman Türkiye'nin yanındayız.Türkiye son yıllarda ciddi birşekilde gelişti. Küresel bloklaşmalararasında diyalog kurulmasındaTürk devletlerikilit bir rol oynayacaktır.Türk dünyasının,Doğu Akdeniz'deki serhatbekçileri olmaya, Türk DevletleriTeşkilatı'nın desteğiyle dimdikayakta durmaya devam edeceğiz.6 Şubat'ı TDTçerçevesinde 'Kurbanları Anmave Dayanışma Günü' ilan edilmesiniteklif ediyorum.Türk halkı yüksekseferberlikruhuyla Cumhurbaşkanı'nın yanındakenetlenmiş durumda.Türkiye'yi ve kardeş Türkmilletini yalnız bırakmadık.Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nin ardından Ankara Bildirisi yayımlandı. Bildiride toparlanma ve yeniden inşa çabalarında Türkiye ile dayanışma içinde olunacağı ifade edildi. "Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizmasının Kurulmasına İlişkin Anlaşma"ya da liderler imza attı. Anlaşmada TDT üye ve gözlemci devletlerinin ulusal tıbbi kurtarma ekipleri arasında işbirliğini güçlendirmeye ve ortak kapasite geliştirme faaliyetlerinde bulunmaya hazır olduklarının altı çizildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada "Semerkant zirvesinde ticaretimizi ve ekonomik bütünleşmemizi artıracak önemli adımlar attık. Kuruluş anlaşması bugün (dün) imzalanacak Türk Yatırım Fonu'nun oluşturulması bu adımların başında geliyor. Fon sayesinde KOBİ'lere, kalkınma projelerine, ulaştırma ve lojistik zincirlerine, altyapı projelerine, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımlara destek sağlanacaktır. Tüm bu alanlarda firmalarımızın finansmana erişimi kolaylaşacak, bölge içi ticaret teşvik edilecektir" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kapanış konuşmasında ise şunları söyledi: "Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması'nın imzalanması, zirvemizin somut kazanımlarından olmuştur. Türk Yatırım Fonu'nun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağına inanıyorum. Eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı ilkesi çerçevesinde kurulacak fona İstanbul ev sahipliği yapacaktır."