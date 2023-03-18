Amerika’da gönüllere taht kuran Türk itfaiyeci öldü şehit töreni düzenlendi

Amerika'ya giden uzun yol yük gemisinde 1997 yılında 4'üncü mühendis olarak görev yapan Nahit Atıf Oral, limana gelmeden gemiden atladı. Yeni yolculuğuna Amerika'nın Hawaii eyaletinde kaçak yollarla başlayan Oral, kısa zamanda birçok eyalette restoran işleri, ağır vasıta şoförlüğü, güvenlik sistemi ve kamera yönetimi gibi farklı işler yapmaya başladı.Orada yeni düzenini kuran Oral, 2004 yılında da asker olan Marie ile hayatını birleştirdi. Kardeşi Özhan Özgür Oral'ın da isteğiyle Texas'a taşınan Oral, insan ve hayvan sevgisini, yardımseverliğini mesleğine de yansıtmak isteyince itfaiye eri oldu. 2020 yılında itfaiye eri olarak göreve başlayan Oral, birçok insanın hayatına dokundu. Oral, Texas'ta itfaiye akademi ödülünün de sahibi oldu. Oral, 9 Mart'ta acil müdahale eğitiminden sonra kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Oral, 50 yaşında hayatını kaybetti. ABD de 'şehit' kabul edilen Oral'ın cenazesi isteği üzerine, özel bir törenle Türkiye'ye getirildi. Oral için uçağın kalkışı öncesi de su takıyla seremoni yapıldı. Oral, çocukluğunun geçtiği Kadıköy'deki Suadiye Camii'nde Türk ve Amerikan bayrağına sarılı tabutuyla ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.Kardeşi Özhan Özgür Oral, "Yaşayan, nefes alan her bir canlıya imkânları dahilinde dokunabilmek istiyordu. İtfaiyeyi de bunun için seçti. Amerika'ya Türkleri tanıttı, onlar bir Türk gördüğündeki ağabeyime baktıkları gibi bakıyorlardır" dedi. Eşi Marie Oral da, "Dünyayı kurtarmak istiyordu ama yapamayacağını bilmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı. DHA