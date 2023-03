Bugün Çanakkale geçilmez oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli zaferlerinden olan 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılı her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun dört bir yanında törenlerle kutlanıyor. Vatanı düşman çizmelerine çiğnetmemek için İtilaf Devleti'nin çelikten ordusuna karşı imanla ve tek yürek halinde verilen mücadelenin adıdır Çanakkale Zaferi. Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşledi. Bu cephede verdiği mücadele ve gösterdiği üstün komuta kabiliyeti sayesinde Mustafa Kemal Paşa da büyük ün kazandı. Osmanlı kuvvetleri bu savaşta kendisinden çok daha üstün teçhizata sahip düşman ordusuna karşı büyük bir imanla mücadele vererek dünya savaş tarihine geçen destansı bir zaferin anıtını dikti. Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale geçilmez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırdı.Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile ittifak halinde bulunan Osmanlı Devleti; İngiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşan İtilaf devletlerine karşı mücadele verdi. İtilaf devletleri, Çanakkale Cephesi'ni müttefikleri Rusya'ya destek sağlamak ve İstanbul'u işgal ederek Osmanlı Devleti'ni saf dışı etmek üzere açtı. Ancak yaptıkları hesap çarşıya uymadı. Çanakkale Boğazı'nı ve İstanbul'u ele geçirmeyi amaçlayan İtilaf kuvvetleri 1915'in 19 Şubat'ından itibaren başlattıkları her saldırıda başarısız olarak geri çekilmek zorunda kaldı. İtilaf Donanması büyük kayıp vererek savaş gücünün 1/3'ünü kaybetti. Böylece İngiliz Deniz Bakanı Winston Churchill ve Akdeniz Sefer Kuvvetleri Komutanı Sir Ian Hamilton da kara harekâtı olmaksızın boğazın denizden geçilemeyeceğine ikna oldu. 325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk Ordusu'nun zaferiyle sona erdi. Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi ise Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini kanıtladı.