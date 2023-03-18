Herkes bu vatanın evladı

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerine sayılı günler kala partiler stratejilerini belirliyor. AK Parti de Kürt kökenli seçmenlere yönelik kapsayıcı bir yol haritası hazırladı. Partinin hukuk, kapsayıcılık, özgürlük ve çoğulculuk içeren bir dil kullanılacağı öğrenildi. AK Parti'nin Türk, Kürt, Çerkez, Alevi, gayrimüslim seçmenle herhangi bir probleminin olmadığını, aksine her kesimin sorunlarını çözmeye odaklı olduğunu söyleyen parti kurmayları, "Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet önceliğimizdir. Yeter ki Türkiye'den yana olsun. Bizim kırmızı çizgimiz Türkiye'den yana olması. Onun için Türkiye Yüzyılı diyoruz" dedi.AK Parti kurmayları, "AK Parti'nin siyasi dili, hukukun üstünlüğü ve demokrasi dilidir. Ülkemizin son dönemde yaşamış olduğu darbe girişimi, komşularımızda süregelen savaşlar nedeniyle yer yer güvenlikçi dile kayıldı. Ancak buna rağmen özgürlük-güvenlik dengesi hep gözetildi" ifadelerini kullandı.MHP ile ittifakın bu konuda bir sorun oluşturmadığını belirten kurmaylar şu tespitleri yaptı: "Demokrasiyi, çoğulculuk, özgürlük ve kapsayıcılık olarak görüyoruz. AK Parti hukuku, demokratik bir hukuk olarak çerçeveler. Böyle olduğunda bir sorun yoktu ama olağanüstü şartlar gereği biz bu dili biraz sertleştirdik. Özgür dilimizi önceleyeceğiz. Güvenlikçi dil muhatabını uzaklaştırır. O da aidiyet bağlarını zayıflatır. Seçmene asla etnik kimliğiyle bakmıyoruz, hepsi bu milletin evladıdır, hiçbirinin diğerinden farkı yoktur.Biz bir şey yaparken ancak pozitif ayrımcılık yapabiliriz. Bu kavramlarla baktığınızda kimsenin AK Parti'yle, AK Parti'nin de kimseyle bir problemi olmaz. Yeter ki Türkiye'den yana olunsun, bizim kırmızı çizgimiz Türkiye'den yana olunması. Onun için Türkiye Yüzyılı diyoruz. Birisinin Türkiye'nin duvarına koyacağı bir tuğla varsa biz onun partisine, etnisitesine, diline bakmayız. Ama ülkenin duvarından birisi de bir tuğla çekecekse ona da müsamaha göstermeyiz. AK Parti budur."