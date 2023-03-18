Meral Akşener’den ortaklarına olay gönderme: Linç edildim, insan onuruna aykırı

14 Mayıs Genel Seçimleri için iki aydan daha az bir süre kaldı. Türkiye tarihi bir seçim sürecine girdi. Öte yandan aylar süren toplantıların ardından büyük bir kriz yaşayan Altılı Koalisyon sonunda cumhurbaşkanı adayı olarak Türk halkına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sundu.

ALTILI KOALİSYON'UN "KILIÇDAROĞLU" KRİZİ

Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklandığı gün ile aday olma talebini Altılı Koalisyon'a ilettiği son toplantı arasında ise Türk siyasi tarihinin en büyük krizlerinden biri yaşandı.