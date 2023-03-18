Şehit ailelerinden CHP’ye HDP tepkisi: Yazıklar olsun, şehitlerimizin kemikleri sızlıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy istemek için HDP ile görüşecek olması şehit aileleri ile gazileri isyan ettirdi. Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te 33 askerin şehit edildiği katliamda PKK'lı teröristlerin elinden kurtulan Adanalı gazi Erkan Omay (57), "Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekilli seçimlerinde 6+2'li masaya oy toplayabilmek için HDP yetkilileriyle randevulaştığı tarihin 18 Mart'a denk gelmesinin asla tesadüf değildir. HDP'nin randevuyu bu tarihe vermesi ve Millet İttifakı'nın bu tarihi kabul etmesi dayanıklı dövüştür. Bu büyük bir skandaldır. Kılıçdaroğlu tepkiler üzerine geri adım atmıştır. Kumar masasında oturanlar, sırf oy alabilmek için şehitlerimizin kemiklerini sızlatmışlardır. Koskoca Atatürk'ün kurduğu CHP, oy toplayabilmek için vatanı bölüp parçalamak isteyen PKK'nın taşeronu HDP ile bir araya geliyor. Atatürk'ün kemikleri sızlıyordur. PKK'nın taşeronu olan HDP'nin durduğu yerde hiçbir siyasi parti durmamalıdır" diyerek tepkisini dile getirdi.
CHP AYAKLARINA GİDİYOR
SABAH, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Adana Şehit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nde şehit aileleri ve gaziler ile biraraya geldi. 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan er Ali Öztaş'ın babası Mehmet Öztaş (68), HDP ile görüşen CHP'ye tepki gösterdi. Öztaş, "Teröristlerle birlikte olanlara ne diyeceksiniz? Bunlar zaten yıllardır beraber aynı yolda yürüyorlar. Benim oğlum bu vatan için şehit oldu, ama CHP bunların ayağına gidiyor. Yazıklar olsun, ben ve diğer şehit aileleri bu duruma çok üzülüyoruz" dedi.
KÖKÜ KANDİL OLAN PARTİ
31 Aralık 1990 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatani görevini yaptığı sırada teröristlerin saldırısında boğazından yaralanan 2 çocuk babası 54 yaşındaki Ersin Dağ da, "Altılı masanın tek amacı 'Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl yıkarım ve devletten nasıl bir pay alırım'. Ama hayalleri suya düşecek ve Cumhur İttifakı bu seçimden de her zaman olduğu gibi zaferle çıkacak.
Kökü Kandil olan bir partiyle nasıl görüşürler anlamış değilim" derken, 1999 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde teröristlerin hain saldırısında şehadet şerbetini için jandarma komando er Orhan Özkaynak'ın babası Ali Merdan Özkaynak ise (71), "Bunlar çocuklarımızı şehit ettiler ama CHP ayağına kadar gidiyor. Bu vatan için için canımı veririm onlara bir çakıl taşı vermem. Her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Çünkü söz konusu vatanımız" diye konuştu.
BABASIYLA HAYALLER KURUYOR
2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen uzman çavuş Sercan Bulak'ın eşi Meryem Bulak (33), "1.5 yıllık evliydim. Kızım daha 4,5 aylıktı. Eşim şehit düştüğü gece bir arkadaşına 'Sen dinlen ben giderim' demiş. Hatta bize de o gece "Sizi çok özledim. Mirayı çok özledim" mesajı atarak bizimle vedalaştı.
Benim kızım babasını tanımıyor. Hayal kurarak büyüyor. Bana, 'Anne keşke sen kahvaltı hazırlarken bende babamla fırına ekmek almaya gitsem' diyor. Yaşı büyüdükçe babasına olan özlemi artıyor. Ama asla gelmeyeceğini biliyor. Eşim bizi cennette izliyor. PKK bu dünyada olmazsa öbür dünyada kesinlikle yetimlerin hakkını verecek. İki ellerimiz onların yakasında olacak" şeklinde konuştu.
"ATAMIZIN KEMİKLERİ SIZLIYOR"
Bingöl'de 24 Mayıs 1993'te 33 askerin şehit edildiği katliamda PKK'lı teröristlerin elinden 16 arkadaşıyla birlikte kurtulan Adanalı gazi Erkan Omay, şehit arkadaşlarının fotoğraflarından oluşan afişi marketine asarak yaşatıyor. Terör örgütüne lanet yağdıran Omay, şunları söyledi: "Koskoca Atatürk'ün kurduğu CHP, 100 yıl sonra oy toplayabilmek için vatanı bölüp parçalamak isteyen PKK'yla bir araya geliyor. Atatürk'ün kemikleri sızlıyordur. HDP ile 18 Mart'ta randevuleşmelerini kınıyorum. Milletin 'Bam teline' basmak HDP'nin oyunu kapmak için tarih özellikle seçilmiş tarihti. Ama sonradan gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldılar. HDP dediğin terör örgütü PKK'dır, değişen hiç bir şey yoktur. 3 oy kapmak için bu görüşmeyi yapıyorlar ama bu plan ters tepecektir. 'Benim bulunduğum masada HDP'yle ortaklık olmaz' diyen Meral Akşener başta olmak üzere herkesin yüzündeki maske düşmüştür. İyi Parti'nin tabanı bu konuya çok hassas. Seçime yakın bir süre sonra masa yine dağılacaktır. PKK'nın taşeronu olan HDP'nin durduğu yerde hiçbir siyasi parti durmamalıdır. Ben hakkımı asla helal etmiyorum."