Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması! 25 milyon ton sevkiyat gerçekleşti
Giriş Tarihi: 18.3.2023 19:44 Son Güncelleme: 18.3.2023 19:47

Son dakika: MSB'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması! 25 milyon ton sevkiyat gerçekleşti

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı gibi Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ve ilgili Bakanlıklarımızın yaptığı görüşmeler ve temaslar sonucunda 19 Mart 2023 tarihinden itibaren uzatıldı. Hem bölge ve dünya barışına hem de gıda fiyatları ve istikrara ciddi katkıları olan anlaşma sayesinde bugüne kadar 800'den fazla gemi ile ihtiyaç sahibi ülkelere 25 milyon ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi.

Son dakika: MSB’den ’Tahıl Koridoru’ açıklaması! 25 milyon ton sevkiyat gerçekleşti
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ve ilgili Bakanlıklarımızın yaptığı görüşmeler ve temaslar sonucunda 19 Mart 2023 tarihinden itibaren uzatıldı. Hem bölge ve dünya barışına hem de gıda fiyatları ve istikrara ciddi katkıları olan anlaşma sayesinde bugüne kadar 800'den fazla gemi ile ihtiyaç sahibi ülkelere 25 milyon ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi.
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Son dakika: MSB'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması! 25 milyon ton sevkiyat gerçekleşti
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