Yavaş’tan ‘Liderler vekil olmalı’ çıkışı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6'lı masanın yönetim sisteminde Kemal Kılıçdaroğlu hariç 5 genel başkanın milletvekili olması gerektiğini savundu. Katıldığı özel bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yavaş şunları söyledi: "Ankara ve İstanbul belediye başkanlıkları güzel makamlar. Sayın Akşener 'Sizin orada olmanız, yönetimde etkili şekilde vatandaşla kurduğunuz bağın devam etmesi gerekir' dedi. Bu da uygun bulundu. Meral Hanım önerdi. Masaya gitti ama şunu yapamadık. Böyle bir olay son gün oldu. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik; 'Madem öyle o zaman cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Ekrem İmamoğlu ve beni ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun, partilerin başında bulunsunlar' diyecektik. Ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım." Cevdet ÖZDEMİR