Bakan Mustafa Varank’tan manipülasyon yapanlara Togg T10x göndermesi: 41 bin oldu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un 14 Mart akşam saatlerinden itibaren ön sipariş süreci açılan T10x için, ilk 24 saatte toplam 22 bin 150 adet başvuru yapıldı. 30 saatte yapılan başvuru sayısı ise 29 bin adedi buldu.

FABRİKADAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILMIŞTI

Togg'un resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada "24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!" denilmişti. Yerli otomobilin fabrikadaki üretiminin görüntüleri de paylaşılmıştı.





BAKAN VARANK'TAN OLAY GÖNDERME: "41 BİN OLDU"

Yerli otomobille ilgili bazı kesimler tarafından yapılan manipülasyonlara dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından göndermede bulundu. Bakan Varank, "Yapamazsınız, Hani fabrikası nerede? Neresi yerli ki? Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar, 2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz, Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi?" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank bu sözlerinin ardından Togg'un T10x siparişinin son verisini açıklayarak "Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 bin oldu!" dedi.