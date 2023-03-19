Dışişleri’nden Kosova ve Sırbistan arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama: Memnuniyetle karşıladık

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini teminen AB yol haritası çerçevesinde 27 Şubat 2023 tarihinde Brüksel'de anlaşmaya varılmasını müteakip Kosova ve Sırbistan liderlerinin 18 Mart 2023 tarihinde Ohri'de söz konusu anlaşmanın uygulama eki üzerinde de mutabakat sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde tarafların söz konusu anlaşmanın hükümlerine tam olarak riayet ederek somut sonuçlar elde etmesini ümit ediyoruz" denildi.

"TÜM GİRİŞİMLERİ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"



Ayrıca Türkiye'nin de başta elektrik dağıtım meselesi olmak üzere sürece katkı sağladığı vurgulanarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ahiren hem Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç hem Kosova Başbakanı Kurti ile ayrı ayrı görüşmeler yapmıştır. Türkiye olarak Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini amaçlayan tüm girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.