Diyarbakır’da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolu kırsal Duru Mahallesi mevkiinde plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Lice Halis Toprak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla inceleme başlatıldı.