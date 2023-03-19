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Giriş Tarihi: 19.3.2023 23:14

Diyarbakır’da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İHA
Diyarbakır’da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Diyarbakır-Bingöl karayolu kırsal Duru Mahallesi mevkiinde plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Lice Halis Toprak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla inceleme başlatıldı.

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Diyarbakır’da korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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