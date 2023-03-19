Dünyada gurur

18Mart münasebetiyle yurtdışı temsilciliklerde ve kardeş ülkelerin meydanlarında da törenler düzenlendi.Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde Türkevi'nde düzenlenen törende Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, BM Nezdinde Daimi Temsilci Askeri Danışman Albay Özcan Kuzeyi konuşma yaptı.: Azerbaycan'daki Bakü Türk Okulları'nda öğrenciler gösteri yaptı. Bakü Türk Şehitliği'nde de resmi tören vardı.Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki törene Buenos Aires Büyükelçisi Ömür Budak da katıldı.Başkent Lefkoşa'daki Boğaz Şehitliği'nde tören gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şehit kabirlerine karanfil koydu.Lübnan, Kolombiya, Yunanistan, Macaristan, Türkmenistan ve Romanya'da da törenler düzenlendi.