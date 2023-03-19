En büyük gücümüz seferberlik ruhumuz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'nde konuştu:Özellikle deprem ve sel felaketiyle yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde, Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Depremin yaralarını ancak bu ruhu dirilterek sarabiliriz. Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkânsızı başardıysak, asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla, yine kardeşlikle gelebiliriz.Deprem bölgelerinde insanlarımızın metanetini, sabrını, vakarını ve hayata yeniden tutunma iradesini gördükçe biz de cesaret kazanıyoruz. En büyük gücümüz olan bu seferberlik ruhunun zedelenmesine fırsat vermeden, inşallah gece gündüz çalışarak en kısa sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Türkiye, devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir. Badireleri aşarız, yeter ki fitne ve fesat peşinde koşanlara kulak asmayalım, karamsarlık aşılayan şeamet tellallarına fırsat vermeyelim.Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal, Çanakkale'yi "Bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden bu toprakları bize ebedi vatan yapan zafer" olarak tarif eder. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı'nın adeta provası, Cumhuriyet'imizin kuruluş müjdesidir."Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin 108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz" diyen Erdoğan, Şehitler Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından şehitlik defterini imzaladı ve şehitliklere karanfil bıraktı. Erdoğan, daha sonra buradaki vatandaşlarla sohbet etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın şehitler için dua ettiği programda, Hacı Bayram Camii İmam Hatibi Yunus Koçan da Kuran-ı Kerim okudu.Erdoğan'ın "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı: Büyük bir kahramanlıkla, cesaretle yazılan şanlı tarihimize sahip çıkacak, Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ödemek, vatanımızı ve bayrağımızı her koşulda müdafaa etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız.MHP Lideri Devlet Bahçeli: Hiç unutulmasın ki Çanakkale yalnızca bir şehrin adı değil, dünyanın en büyük şehitliğinin de ebediyen tütecek ocağı, dillerden hiç düşmeyecek şanlı unvanıdır. Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'de ezilenlerdir. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün Milli Mücadele'de tepelenenler, FETÖ'ye ve PKK'ya siyasi rant ve ikbal uğruna el uzatan çürümüşlerdir.108 yıl önce işgal ruhuna karşı vatan sevgisi, cesaret ve azim galip geldi. İnancı ve istikbali uğruna ölümü göze alan Türk milleti, tarihin akışını değiştirdi. Şanlı Çanakkale Zaferi'ni kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, yâd ediyorum.