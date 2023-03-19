Şanlı zaferlere eserler yakışır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu projesinin 32 km'lik ilk etabı ve restorasyonu tamamlanan Seddülbahir Kalesi'nin yeniden açılış töreninde konuştu: Türkiye'yi, milletimizin her bir ferdini, güvenli, huzurlu bir geleceğe kavuşturmasında engelleri ve bahaneleri ortadan kaldırıyoruz. Fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey istikrar ve güven iklimine sahip çıkmaktır. 108 yıl önce 'Çanakkale geçilmez' diyerek, dünyanın en büyük ordularına göğüslerini siper eden kahramanlarımızın hatırlarını yaşıyoruz. Dünya tarihini değiştiren bu zafer, milletimizin en zor şartlarda neler yapabileceğinin ispatıdır.1915 Çanakkale Köprümüzle Marmara'yı çepeçevre saran otoyol ağını birleştirdik. Daha önce saatler süren yolculuğu 6 dakikaya indirdiğimiz köprüyü 2 milyon insan kullandı. Asırlar boyu hizmet edecek bir soluk borusu kazandırdık.Türkiye'yi geliştirecek, büyütecek, hedeflerine yaklaştıracak olan bu yatırımlardır. 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eseri, Türkiye Yüzyılı'na giden yapıtaşları olarak görüyoruz. Daha büyük hedefler, daha büyük zaferler için ileri atılmanın eşiğindeyiz.Çanakkale'deki Gelibolu-Eceabat devlet yoluyla mevcut yol "bölünmüş yol" standardına yükseltilerek seyahat süresi 20 dakika kısaldı. Avrupa yakasında tarihi yarımadada ulaşımı sağlayan Gelibolu-Eceabat devlet yolu hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağlıyor. Proje ile mevcut güzergâh 900 metre kısalırken, seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Proje tüm etaplarıyla tamamlandığında Havsa-Uzunköprü-Keşan- Gelibolu-Eceabat-Çanakkale koridoru açılmış olacak.