Seddülbahir Kalesi yeniden açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 2015'te restorasyonuna başlanan ve büyük bir titizlikle çalışmaları tamamlanan Seddülbahir Kalesi, dün Başkan Erdoğan tarafından açıldı. Çanakkale Boğazı'nın girişini savunmak amacıyla Osmanlı Padişahı 4. Mehmed döneminde yaptırılan Seddülbahir Kalesi dünya harp tarihine geçen Çanakkale Muharebeleri sırasında 12 top ile savunmaya katılmıştı. Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çok titiz bir çalışma ortaya koyduk. 8 yıl süren, tabiri caizse zaman zaman iğneyle kuyu kazılan, zaman zaman bir taşı yerine koymak için defalarca toplantı yapılan bir restorasyon süreci yaşadık. Restorasyon açısından dünyada örnek bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.