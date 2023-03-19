Haberler Gündem Haberleri Terör propagandası yapan Halk Tv’ye inceleme
Giriş Tarihi: 19.3.2023

Terör propagandası yapan Halk Tv’ye inceleme

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Holloway Londra Üniversitesi Öğretim Üyesi olduğu belirtilen Mehmet Mashug Kurt'un Halk Tv'de terör örgütü PKK'nın propagandasını yapması ve Halk TV sunucusu Serhan Asker'in terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ın kitabını deprem bölgesinde tanıtarak "özgürlük savaşçısı" şeklinde övgüler düzmesine tepkiler sürüyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Seçimler yaklaşırken Halk TV'nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır" dedi.
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Terör propagandası yapan Halk Tv’ye inceleme
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