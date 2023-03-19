Terör propagandası yapan Halk Tv’ye inceleme

Holloway Londra Üniversitesi Öğretim Üyesi olduğu belirtilen Mehmet Mashug Kurt'un Halk Tv'de terör örgütü PKK'nın propagandasını yapması ve Halk TV sunucusu Serhan Asker'in terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ın kitabını deprem bölgesinde tanıtarak "özgürlük savaşçısı" şeklinde övgüler düzmesine tepkiler sürüyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Seçimler yaklaşırken Halk TV'nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır" dedi.