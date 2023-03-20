Abide Kavşağı alt tünelde bakım ve onarım çalışması tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tünelde yapılan çalışmaları yakından takip etti. Tüm ekiplerin seferber olduğu çalışmalarda yolun yeniden trafiğe açılması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Başkan Beyazgül, ekiplerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik çalışmasının tamamlandığı Abide Kavşağı alt tünel en kısa zamanda yeniden trafiğe açılacak.