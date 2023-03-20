Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı ile Brüksel’de görüştü

Edinilen bilgiye göre iki bakanın görüşmesi pozitif bir atmosferde geçti.Büyükelçi Suat Hayri Aka'nın Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliğine adaylığı ile Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2025-26 Dönemi Geçici Üyeliğine adaylığını karşılıklı olarak desteklemek üzere anlaşmaya varıldı. Türkiye daha önce IMO'da Genel Sekreterlik üstlenmedi.

BM'DEKİ EN ÜST MAKAMLARDAN

ICAO nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Suat Hayri Aka'nın seçilmesi, (eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığından sonra) Türkiye'nin BM'ye bağlı kuruluşlardaki şimdiye kadarki en üst düzeyli makamlardan birinde temsilini teşkil edecek. Yunanistan, denizcilik alanında dünyada öncü ülkeler arasında yer alıyor.Ankara, Yunanistan'ın IMO Genel Sekreterliğine adaylığımızı desteklemesini değerli buluyor.

OLUMLU GÜNDEME KATKI

Yunanistan ise, BMGK 2025-2026 dönemi geçici üyeliğine aday oldu. Seçimlerin Haziran 2024'te BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilmesi öngörülüyor.2025-2026 dönemi için Konsey'de Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu'ndan (WEOG) boşalmakta olan iki yere Yunanistan ve Danimarka'nın aday olması nedeniyle, seçimler "temiz liste". Seçimler çekişmeli değil, dolayısıyla, Yunanistan'ın BMGK üyeliğini elde etmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Yunanistan'la Türkiye arasında varılan adaylıkların karşılıklı olarak desteklenmesi taahhütü, iki ülke arasında olumlu gündeme katkı niteliği taşıyor.

ÇAVUŞOĞLU BRÜKSEL'DE İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Çavuşoğlu, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya ve Gürcistan'dan Sorumlu Özel Temsilcisi Toivo Klaar ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner ile bir araya geldi. Görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Brüksel'de görüştüğümüz AB'nin Güney Kafkasya ve Gürcistan'dan Sorumlu Özel Temsilcisi ve BM Kalkınma Programı Başkanıyla, bölgesel konular ile deprem sonrası yeniden imar sürecini ele aldık" dedi.