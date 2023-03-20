Büyükşehir’den su dağıtımı ve sel bölgesinde iletişim çadırı

Şanlıurfa, selin kentte bıraktığı izleri silmeye çalışıyor. Yaşanan sel felaketinin ardından balçığa dönen ev ve sokakları temizleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri içme suyuna karışan çamur nedeniyle musluklara sadece temizlikte kullanılması için su verildi.

Vatandaşların temiz içme suyuna ulaşımı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Lojistik depodan araçlara yüklenen hazır pet şişe sular mahallelere götürülerek vatandaşlara ulaştırılıyor. Ayrıca muhtarlıklar vasıtasıyla da vatandaşların içme suyuna ulaşımı kolaylaştırılıyor.

Meydana gelen sel felaketinden dolayı en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Süleymaniye Mahallesi Karakoyun Deresi bölgesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı koordinesinde çadır kurularak selden etkilenen vatandaşların talepleri alınarak çözümü sağlanıyor.