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Giriş Tarihi: 20.3.2023 23:38

Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede devam edecek

Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 17 mahallede devam edeceğini bildirdi.

AA
Hatay’daki enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede devam edecek

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, yarın Antakya'daki Ürgen Paşa, Ovakent, Büyükçat, Akcurun, Açıkdere, Habib-i Neccar, Haraparası, Kocaabdi, Meydan, Orhanlı, Şeyhali, Akçaova, Saçaklı, Suvatlı, Güzelburç, Gazi ve Dikmece mahallelerinde devam edeceği belirtildi.

Aciliyeti olan binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı ifade edilen açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği bilgisine yer verildi.

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Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede devam edecek
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