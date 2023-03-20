Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadi: 19 yıldır hizmet veren Vergi Konseyi

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine haftalar kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı'nca (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, daha önce de pek çok kez yaptığı gibi zaten hizmette olan bir kurumu seçim vaadi olarak duyurdu.