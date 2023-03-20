TBMM Başkanı Şentop'tan "Kürtçe" iddialarına cevap: 'Bilinmeyen dil' değil, 'Türkçe olmayan kelime' yazılıyor

"MECLİSİMİZİ TÖHMET ALTINDA BIRAKMAKTIR"

Genel Kurul'un 1 Şubat'taki birleşiminde, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, konuşması sırasında Kürtçe kelime kullandığını hatırlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Bu kelime tutanağa yazılmamış, dipnot konulmuş, altta 'Hatip tarafından Türkçe olmayan bir kelime kullanılmıştır' yazılmış. Kelimenin ne olduğunu biz tabii sesli kayıtlardan görebiliyoruz. 2 Şubat'ta ise AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Bülent Turan konuşmasında İngilizce ifade kullanmış, bu da tutanağa yazılmamış; işaret konulmuş, altta 'Hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler kullanılmıştır' diye yazılmış. Bunu Kürtçe'ye mahsus bir uygulamaymış gibi yansıtmak ve çarpıtarak 'bilinmeyen dil' gibi bir ibareyle yansıtmak çok yakışıksız.

Bu uygulama bilinmiyorsa ayıp. Bilenler birbirlerine niye söylemiyorlar? Ama bütün buna rağmen bir yalan, iftira mahiyetine dönüşürse bu, Meclisimizi töhmet altında bırakmaktır. Burada Kürtçe'ye mahsus özel bir tavır, bir uygulama yok. Resmi dil Türkçe dışındaki bütün dillerle ilgili bir uygulama var. Bu uygulama da o dili, o dili kullananları rencide edecek şekilde bir uygulama değil, asla 'bilinmeyen dil' gibi bir ifade değil. 'Türkçe dışında kelimeler kullanılmıştır' diye bütün diller için geçerli olan bir dipnotumuz var. Mesele bundan ibaret. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza tek tek anlatmak istemiyorum, herhalde bu açıklamalar yeterli olur."

"AK Parti'de üç dönem kuralının istinasız uygulanacağına" yönelik açıklamalar anımsatılarak değerlendirmesi sorulan Şentop, "TBMM Başkanı olarak siyasi parti üyeliğim devam ediyor ama parti toplantılarına katılmıyorum. Dolayısıyla bu konuya dair bir değerlendirme yapmam mümkün değil. O ne zaman mümkün olabiliyor? Ancak Siyasi Partiler Kanunu'nun 24. maddesinin son cümlesi var. Orada siyasi parti grubunun veya partinin toplantılarına katılma noktasındaki yasak, Anayasa'da ve mevzuatta yer alan yasak, adaylık sürecinde ortadan kalkıyor. Ondan sonra bütün tartışmalarla ilgili konuşabilecek hale geleceğim." değerlendirmesinde bulundu.

"Siz adaylık başvurusu yaptınız mı, yapacak mısınız?" sorusuna üzerine Şentop, "Zor bir soru. Evet, adaylık başvurusu yapacağım." dedi.

"Sizi Tekirdağ'da mı yoksa İstanbul'da mı göreceğiz?" sorusuna Şentop, "Bilemiyoruz, memleketin her tarafı bizim." karşılığını verdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için sizin imzanızda bir sıkıntı yok değil mi?" sorusu üzerine ise Şentop, "Şahsi yorumuma göre mümkün ama daha önceki uygulamalara baktık, daha önceki uygulamalarda Meclis Başkanı da başkanvekilleri de imza atmamış. Bir tartışma konusu olmaması için böyle bir şey yapılmadı." diye konuştu.