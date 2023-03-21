35 yıllık bürokrat AK Parti’den aday: ’Yönetilen değil yöneten Cumhurbaşkanı’ diyorum





"ŞEHİR HASTANELERİNİN PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA YER ALDIM"



Sağlık Bakanlığı'nda bulunduğu dönem içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon projeleri arasında yer alan Şehir Hastaneleri'nin planlaması görevinde de bulunduğunu anlatan Yüksek, "Çamlıyayla ilçemiz Torosların eteğinde olan bir ilçemiz. Rahmetli babam çocukluğumuzda bize tekraren şunu söylerdi. 'Oğlum anneniz hasta olduğunda hastaneye götürmek için otobüsün önündeki 1.5 metre karı ellerimizle kazardık' derdi. Ve bugün Çamlıyayla'mızda neler var. Tarsus'tan Çamlıyayla'ya ulaşımı sağlayan yolumuz AK Parti dönemlerinde mükemmel bir şekilde yapıldı. Sağlık Bakanlığımızın ki benim de iştirak ettiğim dönem içerisinde Çamlıyaylamız bir hastane kazandı. Babamın anlattığı dönemde Tarsus'taki hastanelere hasta yetiştirmek özellikle kış koşullarında bu kadar zorken artık 112 servisi aracılığıyla ambulanslarımız bütün ilçemizin dağ köylerine kadar ulaşıyor. Bu hizmetlerin hepsi AK Parti döneminde yapıldı" dedi.