35 yıllık bürokrat AK Parti’den aday: ’Yönetilen değil yöneten Cumhurbaşkanı’ diyorum

35 yıla yakın kamu hizmetinde bulunan PTT Genel Müdür Yardımcısı Cumali Yüksek, uzunca bir süre Sağlık Bakanlığı'nda görev yaptıktan sonra son 6 yıldır da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki PTT'de genel müdür yardımcısı olarak görevde bulunuyordu. 35 yıllık bürokrasi hayatını AK Parti çatısı altında millete hizmet vermek için noktalayan ve memleketi Mersin'den milletvekili aday adayı olan Yüksek, adaylık çalışmalarına da baba ocağı Çamlıyayla'dan başladı.
"ŞEHİR HASTANELERİNİN PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA YER ALDIM"
Sağlık Bakanlığı'nda bulunduğu dönem içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon projeleri arasında yer alan Şehir Hastaneleri'nin planlaması görevinde de bulunduğunu anlatan Yüksek, "Çamlıyayla ilçemiz Torosların eteğinde olan bir ilçemiz. Rahmetli babam çocukluğumuzda bize tekraren şunu söylerdi. 'Oğlum anneniz hasta olduğunda hastaneye götürmek için otobüsün önündeki 1.5 metre karı ellerimizle kazardık' derdi. Ve bugün Çamlıyayla'mızda neler var. Tarsus'tan Çamlıyayla'ya ulaşımı sağlayan yolumuz AK Parti dönemlerinde mükemmel bir şekilde yapıldı. Sağlık Bakanlığımızın ki benim de iştirak ettiğim dönem içerisinde Çamlıyaylamız bir hastane kazandı. Babamın anlattığı dönemde Tarsus'taki hastanelere hasta yetiştirmek özellikle kış koşullarında bu kadar zorken artık 112 servisi aracılığıyla ambulanslarımız bütün ilçemizin dağ köylerine kadar ulaşıyor. Bu hizmetlerin hepsi AK Parti döneminde yapıldı" dedi.
TÜRKİYE'YE ÇEKİLEN OPERASYONLARA KARŞI MÜCADELE İÇİN BURADAYIM
AK Parti'nin siyasetin teorisini değiştirerek millete hizmet teorisine dönüştürdüğünü anlatan Yüksek, "2023 gibi bu kadar önemli bir seçim döneminde küresel nizamın saldırısı altında kalmış ülkemizde onların proje ve planlarına karşı dimdik ayakta duran AK Parti'nin bir neferi olmak için buradayım. Rabbim sayın Cumhurbaşkanımızın ekibinin içinde olmayı nasip etsin. Hep söylediğimiz gibi Cumhur'un başına ille de Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Yönetilen değil yöneten Cumhurbaşkanı diyorum" değerlendirmesinde bulundu.