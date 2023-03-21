Başkan Erdoğan, AB’nin Deprem Bağış Konferansı’na hitap etti: Esas mücadelemiz şimdi başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği "Uluslararası Bağışçılar Konferansı"na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi:Depremde yıkılan tüm şehirlerimizi altyapısı, üstyapısı, işyerleri, tarihi ve kültürel değerleriyle yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Esas mücadelemiz şimdi başlıyor.Devletin ilgili tüm kurumlarının yanı sıra belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler deprem bölgesinde canla başla çalıştı. Eşzamanlı olarak çadır kent, konteyner kent ve prefabrik kurulumuna devam ediyoruz. İnşallah iki ay içinde 108 bin konteyner kurarak, yarım milyon insanımızı bu alanlara yerleştireceğiz.Hedefimiz, bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını karşılayacak sayıda, kaliteli ve güvenli yapıyı inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplamda ise 650 bin konutu insanlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz.Hasar tespit çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor.Türk milleti, dayanışmanın gücüne, paylaşmanın bereketine inanan bir millet. Tarih boyunca hiçbir ayrım yapmadan, kimsenin inancına, kökenine, diline bakmadan, dara düşen herkesin yardımına koştu. Suriye'den Ukrayna'ya kadar çatışma bölgelerinden göç etmek zorunda kalan tüm insanlara kapımızı ve gönlümüzü açtık. Üçüncü tarafların ve başka ülkelerin, Suriye'deki depremzedelere yönelik karadan ve havadan insani yardım malzemesi intikallerinde gereken kolaylığı gösteriyoruz. Bu tutumumuzu bundan sonra da sürdüreceğiz. Gecegündüz demeden milletimiz için yardım toplayan, ekipleriyle arama kurtarma mücadelemize destek veren, bu zor günlerimizde yanımızda olan siz dostlarımıza teşekkür ediyorum.İlk hesaplarımıza göre depremin yol açtığı yıkımın maliyeti 103.6 milyar dolar. Bilim insanları, yaşanan felaketi "dünya üzerinde, karada meydana gelen en şiddetli sarsıntı" olarak tanımlıyor. Bu çapta bir afetle ekonomik durumu ne olursa olsun hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir.Türkiyedeprem sonrasında 90 ülkeden 11 bin 320 personelin desteğini yanında buldu. Telefonla arayarak, mesaj göndererek veya bizzat ülkemize gelerek milletimizin acısını paylaşan dostlarımız, kardeşlerimiz oldu. 130'a yakın ülkeden yardımlar depremzedelerimize ulaştı. 36 sahra hastanesi, siz değerli dostlarımızın sayesinde kurularak yaralılarımızın tedavisine katkı sağladı. Her birinize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu zor günlerde tüm dostlarımızın, kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB'nin, BM'nin ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız. Bu konferans sağlam temelli ilişkilerimizin bir diğer göstergesidir.DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferansa 65 ülke, 26 uluslararası teşkilat ve finans kuruluşunun katıldığını söyledi. "Ülkemiz için 6 milyar eurodan fazla bir taahhüt gerçekleştirildi" diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:Kabaca bir hesap yaptık. Bu rakamın 4.3 milyar eurosu, uygun kredi olarak Türkiye'ye aktarılacak. 1 milyar 750 milyon euro da hibe olarak bugün (dün) taahhütte bulunuldu.Elbette (taahhütlerin) bazıları da proje bazlı olduğu için, bu projeler hayata geçtikçe paralar aktarılacak. Biz de aynı şeyi yapıyoruz zaten.Projelerimizi hayata geçirdikçe, kendi bütçemizden ya da diğer vatandaşlarımız ya da diğer ülkelerden gelen destekleri de bu şekilde kullanacağız. Yani hibe olanların bir an önce aktarılmasında fayda var.AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in Brüksel'de düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaklaşık 7 milyar euro'luk yardım taahhüdünde bulunuldu. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye için hibeler ve krediler dahil olmak üzere taahhüt edilen miktarın 6 milyar 50 milyon euro olduğu kaydedildi. Suriyeli depremzedeler için ise hibe olarak 950 milyon euro taahhüt edildiği bildirildi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, depremlerden etkilenenlerin yalnız olmadığını ve desteklerinin süreceğini ifade ederek, yardımlara geniş katılımın önemini vurguladı. Kristersson, "İnsani yardım ve yeniden inşaya destek için İsveç olarak 500 milyon İsveç Kronu (45 milyon euro) destek taahhüdünde bulunuyoruz" diye konuştu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, "AB Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'yi 1 milyar euro destekleyecek" dedi. "Hep birlikte durursak başarılı oluruz" ifadesini kullanan Leyen, "Taahhütlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlayacağız" diye konuştu. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise bundan sonra da kardeş Türkiye'nin yanından olacaklarını belirterek, 100 milyon dolar tutarında konut, kamu binası ve eğitim kurumu inşa edeceklerini bildirdi. .Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle 2 günlük resmi bir ziyaret için bugün Türkiye'ye geliyor. Görüşmelerde, Türkiye-Irak ilişkileri, terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji konuları ele alınacak. Öte yandan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için bugün saat 15.00'te de YSK'ya başvuracağı bildirildi.