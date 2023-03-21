CHP’li belediyedeki vurgunda flaş gelişme! Belediyenin ricasıyla gizli bir şekilde defnedilmiş

MÜDÜR BİLGİSAYARI AÇTI GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre müfettişler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Hülya Aydın'dan Murat Y'nin takip ettiği dosyaları isteyerek incelemeye başladı. Soruşturma kapsamında müfettişler, Murat Y.'nin tüm belediye personelinin maaşının aktarıldığı, sadece kendisinin özel şifreyle girebildiği dosyalama sistemine de girerek ödemeleri takibe aldı.

EMEKLİLERİ HALA ÇALIŞIYOR GİBİ GÖSTERMİŞ

Yapılan incelemelerde müfettişler; Murat Y.nin belediyeden emekli olan 9 personeli hala belediyede çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığını belirledi. Bu sistemle Murat Y.nin 2019 yılından buyana hesabına milyonlarca lira aktardığı tespit edilirken, Murat Y'nin insan kaynakları müdürünün şifresini de kırarak banka ile yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.

BELEDİYEYE DAVET EDİLDİ

Yapılan tespitlerin ardından müfettişler, dün sabah saatlerinde Murat Y.'nin ifadesini almak üzere belediyeye davet etti. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Aydın tarafından belediyeye çağrılan Murat Y. bir saat içerisinde belediyede olacağını bildirdi.