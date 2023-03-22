‘Erdoğan’ın yanındayım’ diyerek istifa ettiler

DEVA Partisi Yalova Merkez İlçe Kurucu Başkanı Mustafa Sinan Patıl partiden istifa etti. Patıl yaptığı açıklamada Türkiye'de ekonomik krizi ve depremi fırsat bilenlerin ülke yönetme derdinin olmadığını ifade ederek "Amaçları sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi olan bir ittifakın ve başkan adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasından gidip onlara destek vermemiz mümkün değildir.Maddi manevi Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayım, destekçisiyim" dedi Diğer bir istifa haberi de Altılı Masa'nın ortaklarından Gelecek Partisi'nden geldi. Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Şahin istifa mektubunda, "PKK terör örgütü ile yan yana yürüyen ve onunla arasına set koymayan partiler ile yan yana yürümeyeceğim; düne kadar Apo'nun heykelini dikeceğiz diyenler, serbest bırakacağız diyenler ile yan yana yürümeyeceğim" dedi. Şahin ile birlikte tüm teşkilat AK Parti'ye katıldı. Gelecek Partisi Bağcılar İlçe Başkanı da önceki hafta istifa etmişti.