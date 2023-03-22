İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nca, "Denizcilik Sektörü Olası İstanbul Depremine Hazır mı" başlığıyla sempozyum düzenlendi. Sempozyumda konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor. Uzun süredir bu konuları söylüyorum ama maalesef bir yol alamadık. Buna çok üzülüyorum.Erken uyarı sistemi için Kandilli Rasathanesi görevlidir yasal olarak, AFAD değil. Kandilli kararı İstanbul'daki yöneticilere iletecektir" dedi. Kandilli Rasathanesi'nden konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Ancak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, 2019'da 70 km'lik fiber optik kablonun Marmara Denizi'nde, haritalarda işaretli olmalarına rağmen trolle avlanan avcılar tarafından parçalandığını duyurmuştu. DHA