Terörle mücadelede kararlılık vurgusu: Topraklarınızı PKK’dan temizleyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi dün Külliye'de askeri törenle karşıladı. Erdoğan, yaklaşık 2.5 saat süren görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında terörle mücadelede ve iki ülke ilişkilerinin yeni projelerle geliştirilmesi konusunda önemli mesajlar verdi:Basra'dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik "Kalkınma Yolu" projesinin hayata geçirilmesi için birlikte çalışma kararlılığımızı vurguladık. Kabul ettiğimiz 'Ankara Bildirisi' ile bu hedef doğrultusunda ortak çalışma irademizi gösteren kritik bir adım attık. Kalkınma Yolu, sadece Türkiye ile Irak için değil, tüm bölge için önemi haiz stratejik yüksek bir projedir.Bu yolun inşasıyla ortaya çıkacak katma değerden, Avrupa'dan Körfez'e kadar geniş bir coğrafyada milyonlarca insan faydalanacaktır. İnşallah onların da katımıyla 'Kalkınma Yolu' projesini, bölgemizin yeni 'İpek Yolu' hâline dönüştüreceğimize inanıyorum.Bizler terörün acısını ve kanlı yüzünü çok iyi bilen, bunun bedelini ödemiş ülkeyiz. Terörizmin her türlüsüne karşı mücadele etmeyi görev addediyoruz. Sayın Başbakan ile ağırlıklı olarak PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizi ele aldık. Bu örgütlerin her iki ülke için de tehdit oluşturduğu açıktır. Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlaması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir. Terörle mücadelede Irak'la her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha tekrarlıyorum.Irak'ın karşı karşıya olduğu acil su sıkıntısının farkındayız. İklim değişikliğinin derinleştirdiği bir kuraklık döneminden geçiyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Irak'ın sıkıntısının giderilmesi için Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını 1 ay süreyle imkânlar ölçüsünde artırma kararı aldık. Sınır aşan sularla ilgili meselelerin üstesinden ancak akılcı ve bilimsel işbirliği ile gelebiliriz.IrakBaşbakanı Sudani, "(Başkan Erdoğan'a) Irak hükümeti ve halkı adına su sorununun çözümüne yönelik talimatlarınızdan dolayı müteşekkiriz" ifadesini kullandı. Bölgede ciddi bir su sıkıntısı bulunduğunun altını çizen Sudani, Irak'ın orta ve güney bölgelerine su gitmesi konusunda problem olduğunu aktardı. Sudani, Bağdat'taki Su Kaynakları Merkezi'nin Türk yetkililerle bir araya gelerek konuyu teknik ve bilimsel anlamda ele alıp, ortak çalışmayla çözüm bulacağına inandığını dile getirdi.