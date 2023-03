“Çocuklarımın battaniyeye alerjisi var” dedi devlet seferber oldu

ASRIN felaketinde Osmaniye'de yaşayan Bozkuş ailesinin oturdukları bina ağır hasar gördü. İlknur-İbrahim Bozkuş çifti 3 çocuğu ile konteynıra yerleşti. Halasının ve kızkardeşinin yardımlarıyla eşyalarını konteynıra yükleyen 3 çocuk annesi İlknur Bozkuş (40), "Önce çadırda kaldık, şimdi ise konteynıra yerleştirildik. Kendi eşyalarımıza getirdik ama bize buradan eşya da verdiler. Çocuklarımın battaniyeye karşı alerjisi olduğunu öğrenen görevliler hemen yorgan getirdiler. Devletimiz tüm depremzedeler ile yakından ilgileniyorlar. Devletimiz olmasaydı ne yapardık?" dedi.

ELELE VEREREK TAŞINDILAR

İlknur-İbrahim Bozkuş ile çocukları Yusuf (16), Elif Naz (11) ile Esma Nur (1,5), depreme Osmaniye'de Atatürk Caddesi Rauf Bey Mahallesi Doğa Apartmanı'nın 2. katında yakalandı. Binaları ağır hasar gören Bozkuş ailesi çadırda yaşamaya başladı. Aile daha sonra Dereobası köyü ile Fakıuşağı Mahallesi arasında Karaçay Deresi kenarına kurulan konteyner kente taşındı. Devletin verdiği eşyaların yanı sıra yakınlarından temin ettikleri malzemeleri de getiren aile konteynıra yerleşti. Elele vererek eşyaları konteynıra taşıyan aile kendilerini sokakta bırakmayan devlete teşekkür ettiler.

HEMEN YORGAN GETİRDİLER

Depremde ailesinden ve yakınlarından can kayıplarının olmadığını ifade eden 3 çocuk annesi İlknur Bozkuş, "Çok büyük bir afet yaşadık. Ama devletimiz bizi sokakta bırakmadı. Önce çadıra yerleştirdi ve her türlü ihtiyacımızı karşıladı. Şimdi de konteyner kentte geldik. Televizyonundan sıcak suyuna kadar her şeyi düşünmüşler. Görevliler sürekli gelip eksiklerimizin olup olmadığını soruyorlar. Benim üç çocuğumun da battaniye karşı alerjileri var. Söylediğim an görevliler hemen gidip yorgan getirdiler. En kısa zamanda da devletimiz evlerimizi yapıp bizleri yeni yuvalarımıza kavuşturacak" diye konuştu.