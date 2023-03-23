İstihdam garantili özel programın başvuru süreci başladı

100 gence istihdam garantili program, IFCap Building işbirliği ile hayata geçirildi. Katılım Finans alanında insan kaynağı potansiyelinin artırılması, mevcut insan kaynağının geliştirilmesi ve bu alandaki farkındalığın yükseltilmesi amacıyla ilk olarak 2021 yılında gerçekleştirilen program, bu kez depremden etkilenen gençlerin istihdamına önemli katkı sunacak. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen 11 ilde kendileri veya birinci derece yakınları ikamet eden veya bu illerdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören, üniversitelerin lisans son sınıf, yüksek lisans/doktora öğrencisi veya üniversite mezunu, tüm genç yeteneklerin katılımına açık olan program için son başvuru tarihi 31 Mart 2023 olarak belirlendi" bilgisi paylaşıldı.

Afet bölgesinde depremden etkilenen toplam 100 gence iş imkanı sunacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "2021 yılında hayata geçirdiğimiz Katılım Genç Gelişim Programı'nda bugüne kadar 1.273 mezun verdik ve mezunlarımızdan 100'ün üzerinde gencimiz katılım finans kuruluşlarında iş hayatına başladı" dedi.

7 GÜN EĞİTİM

Katılım finans alanında istihdam edilecek gençlere 7 gün yüz yüze eğitim verileceğini kaydeden Aşan, "Katılım finans kuruluşlarımız da bu sürece destek vererek, hem depremde etkilenen bölgelerimizdeki istihdama hem de sektörün gelişimine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. Özel program, 10-16 Nisan 2023 tarihlerinde ön elemeyi geçen 100 katılımcı ile fiziki olarak İstanbul'da devam edecek.