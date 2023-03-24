Ayşe Altuntaş cinayetinde sanığa yeniden müebbet hapis cezası

Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir yıldır aranan Ayşe Altuntaş'ın sevgilisi Mehmet Taşdelen tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti. Silahla öldürerek çukura gömdüğü iddiasıyla "Tasarlayarak kasten öldürme" müebbet hapis cezasına alan Mehmet Taşdelen hakkındaki kararı Yargıtay bozmuş, "Kasten öldürme" suçundan hüküm kurulmasını istenmişti.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlayan davada tutuklu sanık Mehmet Taşdelen, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini olayın cinayet değil intihar olduğunu iddia ederek olay yerinde keşif yapılmasını talep etmişti. Geçtiğimiz aylarda cinayetin gerçekleştiği olay yerinde keşif yapıldı.

MÜTALAA VERİLDİ

Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Taşdelen cezaevinden getirildi. Taraf avukatların katıldığı duruşmaya Ayşe Altuntaş'ın eşi ve kızı da katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada sanığın üzerine atılı suçu işlediği, olay tarihinde yanında bulundurduğu silahla Ayşe Altuntaş'ı öldürerek yanında bulunan çukura gömdüğünü belirterek ''Kasten öldürme'' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Mehmet Taşdelen mütalaaya katılmadığını ifade ederek, ''Ben mağdurum tahliyemi istiyorum. Ben öldürmedim kendi intihar etti. Beraatımı talep ediyorum'' dedi. Şikayetçi aile ise sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Taşdelen'in ''Kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet aynı zamanda sanığın pişmanlığını gösteren herhangi bir davranışta bulunmadığını belirterek takdir ve iyi hal indirim uygulamadı.