Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde kalıcı konutların temelini attı: Söz verdik yuvanıza kavuşturacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk gününde asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitti. Erdoğan, 11 ilde yıkılan evlerin yeniden inşası için düzenlenen ilk temel atma törenine katıldı. Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen "Pazarcık Depremi Sonrası 17 Bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni"nde Dulkadiroğlu, Pazarcık, Elbistan, Afşin ilçelerine canlı bağlantı gerçekleştiren Erdoğan törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:Bu topraklarda 1000 yıldır tabii ve beşeri ne facialar yaşadık, ne zorluklarla karşı karşıya kaldık. Kimi zaman tıpkı 6 Şubat depremleri gibi tabii felaketlerle sarsıldık. Kimi zaman haçlı seferlerinden Moğol akınlarına, Çanakkale'yi geçilmez kıldığımız 7 düvelin kuşatmasından terör örgütlerinin ihanetlerine kadar doğrudan varlığımızı hedef alan saldırılara uğradık. Hiçbiri karşısında yılmadık, çökmedik, geri çekilmedik, yeise düşüp teslim olmadık. Depremin, selin, heyelanın, yangının ve diğer tüm afetlerin yıktığını yeniden yaptık.Yıkılan her binamızı inşallah yeniden yaparak konutuyla, işyeriyle, caddesiyle, sokağıyla, okuluyla, parkıyla şehirlerimizi inşa ve ihya ederek adım adım Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Her musibeti daha büyük atılımların basamağı haline getirerek yolumuza devam ediyoruz. Deprem felaketi karşısında da aynısını yapacağız. Toprağa verdiğimiz canlarımızın hatırasını ebediyen kalbimizde yaşatırken onlara layık olmak için hep birlikte daha çok çalışacak, daha iyi mücadele edecek, daha büyük hedeflere yöneleceğiz. 14 Mayıs'a da böyle hazırlanacağız.Dünyanın krizden krize sürüklendiği bir dönemde ancak bu şekilde ayakta kalabilir, hak ettiğimiz aydınlık geleceğe ulaşabiliriz. Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir ama bu felaket mücadele azmimizi, başarma irademizi, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmek kararlılığımızı asla elimizden alamayacaktır. Birilerin buralara gelerek umutlarınızı söndürmeye çalışmasına, ruhunuzu bunaltmasına, aranıza nifak tohum ekmelerine kesinlikle aldırmayın. Nice büyük badireleri atlatan bu millet ve devlet, deprem yaralarını sarmaya da, kayıplarını telafi etmeye de, büyük ve güçlü Türkiye hedefini gerçekleştirmeye de muktedirdir.Depremin 45'inci gününde arama kurtarma faaliyetlerini tamamlamış, hasar tespit çalışmalarında sona gelmiş, geçici barınma merkezlerinin çoğunu kurmuş, kalıcı konutların inşasına başlamış durumdayız. Dünyada Türkiye'den başka böylesine büyük alanda, böylesine şiddetli yıkıma yol açmış bir felaket karşısında bu kadar kısa sürede toparlanıp yeniden inşa aşamasına gelecek başka ülke yoktur. Bir yıl içinde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldıracak bir başka da ülke bulamazsınız. Bizim farkımız, devlet-millet el ele vererek her türlü zorluğun üstesinden kısa sürede gelme kabiliyetine sahip olmamızdır.Felaketten sonraki ikinci haftada kalıcı konutların inşası için adımları attık. 650 bin konutu yapacağız. Bugüne kadar 40 bin 104 konutun ve 6223 köy evinin ihalesini yaptık.Kahramanmaraş'ta7 bin 353 konut ile 620 köy evinin temelini atıyoruz. Diğer illerimizdekilerle birlikte konut ve köy evi sayısı 18 bini buluyor. Konutlarımızı güvenli yerlerde zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde, köy evlerimizi ahırı ve bahçesiyle yapıyoruz. Hak sahibi depremzede vatandaşlarımızı söz verdiğimiz gibi yeni yuvalarına inşallah kavuşturacağız. İnşallah bir yıl içinde biz bu kalıcı konutları bitirerek hak sahipleri vatandaşlara teslim edeceğiz. 1 ay, 2-3 ay erteleme olabilir ama teslim edeceğiz.Nerede bir deprem varsa, nerede bir yangın afeti varsa hepsinde de bütün bu afetlerin üstesinden Allah'ın izniyle biz geldik. Kahramanmaraş'ta da enkaz kaldırma, geçici barınma merkezlerinin hazırlanması ve kalıcı konutların inşası çalışmalarını eşzamanlı olarak yürütüyoruz. Enkazın yarısından fazlasını kaldırdık. Bölgede dağıttığımız çadır sayısı 525 bini, hizmete sunulan konteyner sayısı 32 bini buldu. Mayıs ayına kadar 100 bin konteynere ulaşmış olacağız. Kamu kurumlarından belediyelerimizle gece gündüz depremzedelerin yanındayız.Terörü yenmekle kalmayacağız. Bu alçaklara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmata boğanların kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye'yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız.(Şehit ailelerine) Yaklaşan seçimler öncesi siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların sizlerin yaralarını yeniden kanattığını biliyorum. Özellikle ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler bu deprem felaketini yaşadığımız böyle bir dönemde bunlarla aynı masaya oturup aynı masa etrafında hâlâ ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini inanıyorum ki 14 Mayıs'ta hep birlikte boşa çıkaracağız.Millet olarak ramazanın temsil ettiği değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Yardımlaşma, paylaşma, dostluk, bereket ayı olan ramazanı hep birlikte en iyi şekilde idrak etmemiz gerekiyor. 14 milyon vatandaşımızın hayatını altüst eden bir felaket karşısında, nerede yaşarsak yaşayalım kimsenin kayıtsız kalma lüksü yoktur.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazanın ilk günü gittiği Kahramanmaraş'ta ilk olarak AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra çarşı esnafıyla görüştü. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi, onlara hediye verdi. Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile milletvekilleri eşlik etti.