CHP’li meclis üyesi belediye başkanı seçildi, İYİ Partili üye istifa etti

Yapılan seçimde CHP'li meclis üyesi Mustafa Bozcu ilçenin yeni belediye başkanı oldu. Bozcu'nun seçilmesine kadar belediye başkan vekilliğini yürüten İYİ Partili Meclis üyesi Şerife Nurgül Koçdayı, partisinden istifa ettiğini, bağımsız olarak meclis üyeliği görevini yürüteceğini duyurdu.

İYİ Partili Atila Zorlu 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçiminde Karaman'ın Ermenek ilçesinin belediye başkanı olarak seçildi. Zorlu, 14 Mayıs yapılacak seçimde milletvekili aday adayı olabilmek için 16 Mart günü belediye başkanlığı görevinden istifa etti. Zorlu'nun yerine Ermenek Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili olarak Şerife Nurgül Koçdayı vekalet etti.

CHP'Lİ ÜYE BAŞKAN SEÇİLDİKTEN SONRA İSTİFA ETTİ

Atila Zorlu yerine yapılan belediye başkanlığı seçimini meclis üyelerinin oylarıyla CHP'li Mustafa Bozcu kazandı. Bozcu'nun kazanmasından bir süre sonra ise sosyal medya hesabından açıklama yapan Şerife Nurgül Koçdayı, "Gördüğüm lüzum gereği İYİ Parti üyeliğinden istifa ettim. Bağımsız meclis üyesi olarak görevime devam etmekteyim. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.