FETÖ ile PKK’lılar sınırda yakalandı

Edirne'den yaşadışı yollarla Yunanistan'a geçen 20 kişiyi yakalayan Yunan güvenlik güçleri, şüphelileri Türkiye sınırına geri itti. Bölgede devriye gezen ve Hudut Kartalları olarak bilinen sınır birlikleri tarafından fark edilen şüpheliler, gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerden 5'inin FETÖ, birinin ise PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik düzenlediği eşzamanlı operasyonda üçü meslekten ihraç polis, biri öğretmen, 2'si eski polis koleji, biri ise polis okulu öğrencisi 7 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartı ile bir şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.İstanbul Emniyeti'nin FETÖ'nün TSK yapılanmasına düzenlediği ve 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu mülakat sınavlarında altı yılda 10 ayrı sınavı kodlanarak kazanan FETÖ üyelerinin oranının tüm kazanan adaylara göre yüzde 84.95'lik bölümü oluşturduğu belirlendi. Sınavlarda toplam 33 bin 986 kişinin kodlanmış olduğu saptandı.