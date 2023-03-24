İstanbul’da 3 hastaneye daha tahliye kararı çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'daki hastane binalarının incelenmesi sürüyor. Yeni alınan tahliye kararlarını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin B ve C bloklarında halihazırda yürütülmekte olan hizmetler, aynı kampüste bulunan Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Prof. Dr. Asaf Ataseven ek binası ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde sürdürülecektir" dedi. Bakan Koca, İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ihtiyacını karşılamak için Gümüşsuyu ek binasında ilave kapasite oluşturulacağını açıkladı. İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri ile Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye edileceği ilk açıklanan sağlık kuruluşlarıydı. Listeye yeni eklenenlerle beraber, İstanbul'da tahliyesine karar verilen hastane sayısı 6'ya ulaştı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan B ve C bloğun da tahliye edilmesine karar verildi. Bu binada bulunan klinikler Bahçelievler Devlet Hastanesi ve İstanbul Fizik Tedavi Hastanesi'ne tahliye edilecek. Kağıthane Devlet Hastanesi'nin Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne taşınma işlemleri tamamlandı. Tahliye edilecek diğer hastanelerdeki taşınma hazırlıkları sürüyor.