İyi Partili başkandan CHP’li başkana sert tepki

İzmir'de İYİ Parti Çiğli İlçe Başkanı Özgür Doğan, sosyal paylaşım sitesi üzerinden CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yi çok sert şekilde eleştirdi. Çiğli Belediyesi'nin mazot ve araç olmadığı gerekçesiyle cenaze aracı vermediğini iddia eden İYİ Partili Doğan, "4 yıldır belediye ile ilgili sosyal medyadan tek bir eleştiri yapmadım. Ama bugün yaşanılanı, insani duygularımla paylaşmak mecburiyeti hissettim. Koskoca Çiğli Belediyesi cenaze için istenilen araca "Mazotumuz yok, araç veremiyoruz" diye cevap veriyor.
Her şeye para bulan belediye, belediye başkanının kendi resmiyle süslediği araçları dolaştıran belediye maalesef cenaze için merhumun yakınlarını mezarlığa götürecek araca mazot bulamıyor. Yazıklar olsun. Yorum Çiğli Halkının!" şeklinde yazdı. Doğan paylaşımında CHP'li Utku Gümrükçü'nün üzerinde fotoğraflarının olduğu belediyeye ait aracın bulunduğu bir gönderiyi de paylaşımına ekledi.
BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI
Çiğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise; "ilçe başkanının, başkanlık makamından ya da belediyeden bir talebi olmamış, cenaze sahipleri sabah saat 11.00 sularında belediyeye bir talep oluşturmuşlar ve yetkililer kendilerine mazot tankerinin yolda olduğunu ve gelir gelmez aracı kendilerine gönderecekleri bilgisini vermiş.