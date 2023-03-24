İyi Partili başkandan CHP’li başkana sert tepki

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Çiğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise; "ilçe başkanının, başkanlık makamından ya da belediyeden bir talebi olmamış, cenaze sahipleri sabah saat 11.00 sularında belediyeye bir talep oluşturmuşlar ve yetkililer kendilerine mazot tankerinin yolda olduğunu ve gelir gelmez aracı kendilerine gönderecekleri bilgisini vermiş.