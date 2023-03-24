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Giriş Tarihi: 24.3.2023 16:17

Meclis Başkanı Şentop, Hatay'da SABAH'a konuştu: Konteyner kentlerle ilgili altyapı çalışmaları tamamlanıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'da SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. İlk iftarını Kırıkhan'da açan ve vatandaşlarla vakit geçiren Şentop, "Büyük felaketin üzerinden milletimiz, devletimiz el ele geleceğiz" dedi.

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Meclis Başkanı Şentop, Hatay’da SABAH’a konuştu: Konteyner kentlerle ilgili altyapı çalışmaları tamamlanıyor

TBMM Başkanı Şentop, Ramazan ayının ilk iftarını Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çadır kentte kalan depremzedelerle yaptı. Şentop, çadırları dolaşarak depremzedelerle birebir ilgilendi, sohbet etti. Sonrasında SABAH'a özel açıklamalar yapan Şentop, "Depremden birkaç gün sonra gelip aynı güzergahları görmüştüm. İskenderun, Kırıkhan ve Defne'yi ziyaret etmiştim. Bir ay sonra tekrar gelmiş oluyorum. Önemli mesafeler alınmış. Felaket çok büyük ama kendi içinde bir düzene kavuşmuş. Konteyner kentlerle ilgili altyapı çalışmaları tamamlanıyor. Büyük felaketin üzerinden milletimiz, devletimiz el ele geleceğiz" ifadesini kullandı.

"BÖLGEDE OLACAĞIM"

Şentop, Ramazan ayını büyük ölçüde deprem bölgelerinde geçireceğini, vatandaşlarla bir araya geleceğini belirtti.

Şentop, "Öncelikle çadırlar vasıtasıyla geçici olarak bir barınma imkanı sağlandı. Şimdi biraz daha uzun vadeli olan konteynerler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi bir yıl içerisinde kalıcı konutları yaparak vatandaşlarımızı o konutlara yerleştirecek bir çalışma içerisindeyiz. Kahramanmaraş'ta temel atma töreni yapıldı. Bunlar bir yıl gibi bir zaman içerisinde tamamlanacak. Daha önce de yapıldı, bu sefer de verilen sözler yerine getirilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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Meclis Başkanı Şentop, Hatay'da SABAH'a konuştu: Konteyner kentlerle ilgili altyapı çalışmaları tamamlanıyor
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