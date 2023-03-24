Fatih Portakal’ın o iddiası yalanlandı

Fatih Portakal, Limak Grubu'nun işletmesindeki İskenderun Limanı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait yardım gemisinin ayrılmasını istediğine dair bir iddiayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Fatih Portakal, paylaşımında, "Eğer doğru ise kahredici bir haber: İskenderun limanını işleten Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak grubu, İBB'nin gönderdiği yardım gemisinin limandan ayrılmasını istemiş. Olabilir mi böyle bir şey? İddia doğruysa yazıklar olsun. Açıklama bekliyoruz" dedi.

Portakal'ın beklediği açıklama İBB'den geldi. İBB kurumsal adresi üzerinden iddianın doğruyu yansıtmadığını açıkladı. İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gemilerimiz Hatay'daki görevlerini başarıyla tamamladı. İskenderun'da depremzedelere barınma ve sağlık hizmeti sunan gemimizde tedavileri tamamlanan vatandaşlarımızı karada yeni bir alana yerleştirdik, sağlık hizmetlerimizi ise devraldığımız sahra hastanesinde sürdüreceğiz."