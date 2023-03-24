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Giriş Tarihi: 24.3.2023 11:13 Son Güncelleme: 24.3.2023 11:22

Tartıştığı eşini boğazını keserek öldürdü! Dikkat çeken detay: Cinayetten 2 saat önce...

Adana'nın Seyhan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Kasım Sarıboğa, tartışma esnasında mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Kanlar içinde yere yığılan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri trafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan cinayetle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Tartıştığı eşini boğazını keserek öldürdü! Dikkat çeken detay: Cinayetten 2 saat önce...

Adana'daki olay, 22 Mart günü saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı evin, zemin katında meydana geldi. Kasım Sarıboğa, kendisini aldattığını düşündüğü 3 çocuk annesi eşi Sultan Sarıboğa ile tartıştı.

EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ!

Tartışma sırasında Kasım Sarıboğa, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise motosikletine binip kaçtı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sürünerek kapıyı açan Sultan Sarıboğa, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sultan Sarıboğa, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kasım Sarıboğa'nın, cinayetten saatler önce 2 çocuğunu kuzeninin yanına bıraktığı, diğer çocuğunun ise bu sırada okulda olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliyi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Kasım Sarıboğa, ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, bu konuyu konuşmak istediğini, ancak tartışma çıktığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasım Sarıboğa, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlanan Sultan Sarıboğa'nın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Mardin'de toprağa verildi.

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Tartıştığı eşini boğazını keserek öldürdü! Dikkat çeken detay: Cinayetten 2 saat önce...
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