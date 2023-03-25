100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce CHP’yi ağır bombaladı: Koltuk derdine düşenler bana demokrasiden bahsedemezler!

107 CHP'LİYE YANIT: CHP ANTİ-DEMOKRATİKLEŞTİRİLİRKEN NE YAPTINIZ?"

CHP'de milletvekiliği yapmış 107 ismin kendisine yönelik yaptığı "dayanışma" çağrısına yanıt veren İnce, "O arkadaşlara şunu söylüyorum: Arkadaşlar CHP'nin tüzüğü anti-demokratikleştirilirken ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Partinin basın toplantısı salonundan Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız? Saraya giden CHP'li yalanını ortaya attığınızda ne yaptınız? Atatürk'e CHP içinde hakaret edilirken ne yaptınız? Ön seçim kaldırılırken, partideki bu tüm anti-demokratik uygulamalar yaşanırken gıkını çıkarmayanlar koltuk derdine düşenler bana bugün demokrasiden bahsedemezler. Geçmişteki tavırlarını hatırlatırım onlara. Ben 16 sene vekillik yaptım. Birinizden bir tepki görmedim. Atatürk'e 'Dersim Katliamcısı' denilirken biriniz tepki gösterdi mi? Çok inandırıcı gelmiyorlar bana. " dedi.