Adaletin bu mu CHP? ‘Beni adeta ölüme mahkûm ettiler’

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZDOĞA personeli Çağlar Kızılyıl'ı (32) bir yıl önce tazminatsız olarak işten çıkardı. Hisarönü'ndeki tarihi belediye binası önünde üzerinde 'CHP hak hukuk adalet. İzmir'de zulüm var' yazan pankart açıp oturma eylemi başlatan Kızılyıl, "Beni iş tanımımın dışında işlerde çalıştırdılar. Mobbing uyguladılar. Bel fıtığım olmasına rağmen İZSU'da ağır işlerde çalıştırdılar. Yaşanan haksızlıklara karşı çıkınca da tazminatsız olarak işten çıkardılar" dedi. Psikolojisinin bozulduğunu belirten Kızılyıl, "Geceleri uyuyamıyorum. Doktor acilen anjiyo istedi. Evimiz kira. Babamın emekli maaşının dışında başka gelirimiz yok. Tedavimi de yaptıramıyorum. Beni tazminatsız kapı önüne koyarak resmen ölüme mahkûm ettiler" dedi.