CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ziyaretlerde bulundu.Emine Erdoğan, ilk olarak Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde kalan depremzedelerle bir araya geldi. Tek tek ilgilendiği depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, afetzedelere herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.Konteyner kentte bulunan, kendisinin de onursal başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın atölyesini de ziyaret eden Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının sosyal projeleri hakkında bilgi aldı. Erdoğan, burada, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının hep birlikte çok kısa zamanda yaraları saracağını söyledi.Depremzedelerin acısını yürekten hissettiklerini belirten Erdoğan, "Gerçekten hep birlikte ağladık, Allah bir daha yaşatmasın. Böyle bir acıyı hiç kimse görmesin inşallah" dedi. Emine Erdoğan, atölyenin önemini anlatarak şöyle devam etti:"Şimdi büyük acı yaşandı. Tabii o acılarla baş başa kalındığı zaman, insanın ruh hali maalesef hiç de iyi olmaz. Onun için meşgale edinmeniz, bir şeyler öğrenmeniz lazım. Dolayısıyla bu merkezler bu açıdan büyük bir açığı kapatacaklar. Bir şeylerle ilgilenince inşallah yavaş yavaş bu anılarından sıyrılıp geleceğe daha iyi bakabilecekler. Çünkü hayat devam ediyor."Emine Erdoğan, daha sonra Hatay'da 7 Şubat'ta doğan Ali Efe Üreler ve ailesiyle de bir araya geldi. Sahra hastanesini de ziyaret eden Erdoğan, burada yaralı depremzedelerle buluştu. Erdoğan, daha sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi'ndeki konteyner kentte sağlık üniteleri, yeni doğan ve emzirme ünitelerini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.ŞuleYüksel Şenler Vakfı Hatay'da Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde depremzede kadınlar için üretim atölyeleri kurdu. Kadınlar burada dikiş dikip örgü örüyor. Kadınların ürettiği el emeği, göz nuru ürünler de vakıf tarafından satın alınıyor. Depremzede Suna Işık, "Bize her türlü maddi ve manevi desteği sunuyorlar" dedi. Vakıf içinde kreş ve mozaik işleme, boyama atölyeleri de yer alıyor./ SABAH