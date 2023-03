Bol keseden atıp tutanlardan değiliz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ardından bugün de Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesini ziyaret etti. İskenderun Yeni Kaymakamlık Binası önünde düzenlenen Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde konuşan Erdoğan önemli mesajlar verdi.Hamdolsun bugüne kadar milletimize mahcup olmadık. Meydanlarda bol keseden atıp göreve gelince unutanlardan da olmadık. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü nasıl tuttuysak, kayıpları telafi ettiysek bu defa da aynısını yapacağız. Hiç kimse endişeye ve tereddüde kapılmasın. Tek yapamayacağımız şey, ölenleri geri getirmektir. Onun dışındaki her kaybı telafi edecek güce sahibiz. Geçici barınma merkezlerinin kurulumunu sürdürüyoruz. Mayıs ayına kadar bölge genelinde 100 bin konteyneri faaliyete geçireceğiz. Çadır dağıtımı kesintisiz sürüyor. Sanayi kuruluşlarımız üretime devam ediyor. Tüm bunlar depremin ardından diğer şehirlere giden hemşerilerimizin dönüşünü de hızlandırıyor. Tarih boyunca nice badireleri atlatmış Hatay'a teslim olmak yakışmaz. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Yıkılan her şeyi daha iyisiyle yeniden yapacağız.Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in ikinci günündeyiz. Ülke ve millet olarak hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki insanımız ile ağır yıkımın acısı yüreklerimizdedir. Kaybımız, acımız öylesine derin ki, anlatmaya kelimeler kifayet etmiyor. Vefat edenlerin aziz hatıraları yüreklerimizde ebediyen yaşayacaktır. 11 ilimizi ve özellikle de Hatay'ı bir an önce ayağa kaldıracağız. Attığımız her adım ve projeyi bu gayeyle planlıyoruz. 1.5 ay içinde arama kurtarmanın bittiği, enkaz kaldırma faaliyetlerinin hızla sürdüğü, kalıcı konutların inşasına başlandığı döneme girdik. Geçici barınma için 125 bini AFAD tarafından olmak üzere 156 bin çadır dağıtılmış ya da kurulmuştur. AFAD tarafından 36 bin konteynerin altyapısı, kurulumu, nakli sürmektedir.Dünyada 500 km'lik alana yayılan böylesine büyük bir felaketin yıkıcı etkilerinin bu kadar kısa sürede üstesinden gelen başka ülke bulamazsınız. Türkiye devletinin gücü, hükümetinin kararlılığıyla bunu başarmıştır. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz yeni hedeflerine ulaşabilmesinin birinci şartı deprem yaralarını sarmaktır. Hatay yaralıyken diğer iller sağlıklı olamaz. Bu imtihanı hep beraber verip felaketin izlerini ortadan kaldıracağız.Arsuz, Hassa ve Belen'de devlet hastanelerini hizmete aldık. Salgında acil durum hastaneleri inşa ettiysek Hatay'da da bunu yapacağız. Ana muhalefet gibi yalanlarla ayakta durmuyoruz. İşte o salgının olduğu dönemde bakınız İstanbul'da dev Çam Sakura Hastanesi'ni bitirdik. 400 yataklı Antakya, 600 İskenderun, 200 yataklı acil durum ve 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin temellerini atıyoruz. Antakya Hastanesi'ni 10 Mayıs'ta hizmete açıyoruz./SABAHGeçici barınma merkezlerinin kurulumu, kalıcı konutların inşası, mevcut yerlerin ihyası programında kesinti, gecikmeye izin veremeyiz. Yapılan çalışmaları yakından izliyoruz. Ramazan ayını da depremzede kardeşlerimizle geçiriyoruz. Maraş'taydık. Bugün Hatay'dayız. İnşallah diğer şehirlerimize de gideceğiz. Her şey daha iyisiyle inşa edilmeden buralardan ayrılmayacağız.Kimi deprem turistleri sadece fotoğraf çektirmek, görüntü vermek için buralara uğrayabilir. Yalan yanlış laflar edebilirler. Siz onlara aldırmayın. Keşke bunun yerine ellerindeki imkânları, depremzedeler için kullansalardı da gönülleri alabilselerdi. Ana muhalefetin 10'u aşkın büyükşehir belediyesi var. Bu belediyeler nerede? Buralara uğradı mı? Biz ise şehirlerimizi 1 yılda ayağa kaldırma sözünü tutmaya bakacağız.309 bin aileye 10 bin liralık ödemeler yapılmış 101 bin aileye 15 bin lira taşınma parası ödenmesine başlanmıştır. Birileri bize kalıcı konutların yapımı, kadim şehirlerimizin imarı ve ihyası konusunda acele ettiğimizi söylüyor. İleri sürülen gerekçelerin ilmi ve teknik geçerliliğinin olmadığını Van, Elazığ depremlerinde yaptığımız çalışmalarda gördük. Milyonlarca insanımızın kimsenin keyfini bekleyecek sabrı da dermanı da yoktur. Deprem bölgesinde yürüttüğümüz çalışmalar bir an önce ülkenin gündeminden çıksın istedik.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde depremzede ailelerle iftar yaptı. "Nerede olursak olalım, kalplerimiz sizle birlikte atıyor" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:Siz depremzede kardeşlerimiz sıkıntı çekerken hayatı normal akışına bırakmayı, başka işlerle uğraşmayı kendimize zül addediyoruz. Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp fotoğraf çekip sırra kadem basanlar gibi değiliz, asla da olmayacağız. Sizler yas tutarken, depremin ardından ayakta kalma mücadelesi verirken kendi ihtiraslarının peşinde koşanları Allah'a havale ediyoruz. Siyasi hırslarından, kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyi görmeyen bu tuzu kurulara milletimiz çok yakında hak ettikleri cevabı verecektir.Seçimler önemlidir ama deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın meseleleri bizim en öncelikli gündem maddemizdir. Sizler huzura ermeden bize durmak, dinlenmek haramdır. Dertlerinize derman olmak, siz kardeşlerimizin yükünü bir nebze hafifletebilmek için canla başla çalışıyoruz.Sadece milletimizin değil insanlık tarihinin en büyük tabii afetinin yıkıcı sonucu ile mücadele ediyoruz. Önümüzde kritik bir süreç bulunuyor. Bu sürecin üstesinden sırt sırta vererek geleceğiz. Yaraları birlikte saracağız.Bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz. Dün Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 mesken ile 620 köy evinin temelini attık. Bugün de Hatay'da 3 bin 122 konutun yapımı için kolları sıvadık. Şehrimiz genelinde toplamda 238 bine yakın konut ve köy evinin inşasını 1 sene içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.HATAY