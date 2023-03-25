İBB Mezarlık Daire Başkanı’ndan dikkat çeken satış işlemi! Milletvekili aday adayı olmadan önce 107 mezar yerini böyle sattı

2023 yılı ücret tarifelerinin belirlenmesine yönelik ele alınan gündem maddesine göre birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te boş mezar yeri bedeli ise 41 bin 140 liradan 45 bin 260 liraya yükseltirken, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 20 bin 570 liradan 22 bin 630 TL'ye çıkartılmıştı.

Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Avcılar'ın da içinde bulunduğu ikinci gruptaki mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 16 bin 500 liradan 18 bin 150 liraya artırılırken cenazenin yanındaki boş yer bedeli 8 bin 250 liradan 9 bin 75 liraya yükseltilmişti.