İBB Mezarlık Daire Başkanı’ndan dikkat çeken satış işlemi! Milletvekili aday adayı olmadan önce 107 mezar yerini böyle sattı

2019 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen CHP'li yönetim İstanbul'daki birçok uygulamayı değiştirdiği gibi mezarlık satışlarını da değiştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Mezarlıklar Daire Başkanı olarak atanan Ayhan Koç imzasıyla, 18 Temmuz 2022'de Mezarlıklar Destek Hizmetleri Şube Müdürlükleri, Anadolu ve Avrupa yakası mezarlıklar şube müdürlüklerine gönderdiği yazıyla İstanbul'da boş mezarlık yeri satışı kapatıldı.
14 MART'TA AÇTIRDI 17 MART'TA KAPATTIRDI
Yakınlarını kaybeden İstanbullular, boş mezar yeri bulmadığı için çevre illerde ya da memleketlerinde definleri yaparken Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, 14 Mart tarihinde şube müdürlüklerine gönderdiği yazıyla İstanbul'da özel müşterine mezarlık yerlerinin tahsis edilmesini sağlamak amacıyla mezarlık satışının tekrar açıldığını ilan etti.
Mezarlık yerlerinin tekrar satışa açılması sonrası toplam 65 kişiye 107 adet mezar yeri 15- 16 Mart 2023 tarihleri arasından satıldı. 14 2023 tarihinde yeniden açılan mezarlık yerleri 2 günlük satışın ardından 17 Mart 2023 tarihinde İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç'un kararıyla İstanbul'da mezarlık yerleri tekrar satışa kapatıldı.
15 Aralık 2022'de toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 1 Ocak 2023'den itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık fiyatları belirlenmiş, Koç'un da ağırlıklı olarak satışını sağladığı Karacaahmet, Nakkaştepe, Zincirlikuyu, Aşiyan, Ulus gibi 1'inci grupta yer alan mezarlıklarda boş mezar yeri ücreti 41 bin 140 liradan 45 bin 260 liraya yükseltilmişti.
2023 yılı ücret tarifelerinin belirlenmesine yönelik ele alınan gündem maddesine göre birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te boş mezar yeri bedeli ise 41 bin 140 liradan 45 bin 260 liraya yükseltirken, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 20 bin 570 liradan 22 bin 630 TL'ye çıkartılmıştı.
Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Avcılar'ın da içinde bulunduğu ikinci gruptaki mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 16 bin 500 liradan 18 bin 150 liraya artırılırken cenazenin yanındaki boş yer bedeli 8 bin 250 liradan 9 bin 75 liraya yükseltilmişti.