KHK, FETÖ ve PKK’lılara seslendi: Bana oy vereceksiniz

6'LI koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasının yanı sıra, KHK ile meslekten men veya ihraç edilenlerin de haklarının iade edileceğini yineledi.Kılıçdaroğlu, sunucu İsmail Küçükkaya'nın, "Demirtaş ve Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine büyük bir heyecanla araya girerek, "KHK mağdurları. Onlar da var. KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız bana oy vereceksiniz" şeklinde konuştu.Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Kandil ve Pensilvanya'nın ne talebi varsa Kemal Bey vaat olarak ifade ediyor. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle aynı zamanda yürütmenin yargıyı kontrol edeceğini ve mahkemeleri rafa kaldıracağını açıkça itiraf ediyor. CHP despottur, değişmez!" dedi. Öte yandan Artı TV'ye konuşan eski HDP milletvekili Sırrı Sakık da "100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" diyerek skandal sözler sarf etti.15 TemmuzDerneği, "KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesi için bana oy vereceksiniz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na, sosyal medyada yayımladığı mesajla tepki gösterdi. Derneğin mesajında, "FETÖ ve PKK ile açıktan ittifak kuran Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz gecesi vatan için canını hiçe sayan bu milletin henüz son sözü söylemediğini hatırlatmak isteriz" denildi. Twitter'da da vatandaşlardan tepki yağdı. İşte mesajlar:Kılıçdaroğlu'nun KHK'lı dediği kişiler FETÖ/PDY, PKK ve DHKP-C'ye üyelik, iltisak veya bunlarla irtibat nedeniyle görevden alınan kişiler.FETÖ dostu, PKK kardeşi ve LGBT üyesi!Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyenler milliyetçilik masalları anlatmasın.Cumhurbaşkanı adayı, yargıya müdahale ederek vatan hainlerini serbest bırakacağını vaat etti.Allah devletimizi Bay Bay Kemal'in eline düşürmesin.15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Olağanüstü Hâl (OHAL) gereği FETÖ ile PKK gibi terör örgütleriyle ilişkisi bulunan isimler KHK ile görevden uzaklaştırılmıştı. Kılıçdaroğlu, KHK'lıları yeniden devlet kurumlarına yerleştirmeyi seçim vaadi olarak sunuyor. KHK'lı Platformları Birliği, Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs'ta destekleyeceklerini açıkladı.