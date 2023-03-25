Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: O bölgede 6.5’tan büyük deprem olabilir

Tuz Gölü Fay Zonu, Ankara'nın güneyinden başlayıp Niğde'ye kadar devam eden bir fay ve Tuz Gölü'nün kuzeydoğu kenarını oluşturuyor. Tuz Gölü Fay Zonu'nun uzunluğuna göre kıyaslama yaptığınız zaman oluşturabileceği depremin 6.5'ten daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak orada son 3 depremin ne zaman olduğunun belirsiz olduğu için depremin periyoduyla ilgili kesin veriler elimizde yok. Ayrıntılı çalışmalar yapılıp, ona göre de periyodunun söylenebilmesi gerekir.

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