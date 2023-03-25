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Giriş Tarihi: 25.3.2023 11:58 Son Güncelleme: 25.3.2023 12:39

Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: O bölgede 6.5'tan büyük deprem olabilir

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bağımsız fayların tetiklendiğini ve Anadolu plakasının yer değiştirdiğine dikkat çekti. Arık, Tuz Gölü Fay Zonu'nun oluşturabileceği depremin 6.5'tan büyük olabileceğini söyledi.

DHA
Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: O bölgede 6.5’tan büyük deprem olabilir

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde, 20 Şubat'ta Hatay Defne ilçesinde 6.4, Samandağ'da da 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Orta Anadolu plakasındaki hareketlilik arttı. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Kayseri ve Niğde'de yaşanan depremlerin stres aktarımıyla oluştuğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

ANADOLU PLAKASI YER DEĞİŞTİRDİ, BAĞIMSIZ FAYLAR TETİKLENDİ

Kahramanmaraş merkezli deprem olmamış olsaydı, Arap levhasının kuzeye hareketi esnasında Anadolu levhası, Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca yılda yaklaşık 10-11 milimetre Akdeniz'e doğru hareket ediyordu. Kuzey Anadolu Fay Zonu boyunca da 20-21 milimetre bir hareket söz konusu.

Ancak 6 Şubat Kahramanmaraş depremi ve Hatay Samandağ ve Defne depremleri olduktan sonra Anadolu plakası ciddi bir şekilde yer değiştirmiş oldu. Hem güneye doğru hem de batıya doğru hareket etti. Bu hareketlenme sonucunda stres transferi kıta içerisindeki bağımsız fayları tetiklemiş oldu.

KAYSERİ, ERCİYES, NİĞDE'DE DEPREM OLDU

Böylelikle Orta Anadolu Fay Zonu üzerindeki Kayseri, Erciyes, Niğde gibi bölge içerisinde daha küçük depremleri görmeye başladık. Bu fayların daha önceden ne kadar büyüklükte deprem ürettiğiyle ilgili kesin veriler olmadığı için daha büyük bir deprem üretir mi, tahmininde bulunmak oldukça güç" diye konuştu.

6.5'TAN BÜYÜK DEPREM OLABİLİR

Tuz Gölü Fay Zonu'nun üretebileceği depremin büyüklüğünün 6.5'ten yüksek olabileceğini belirten Prof. Dr. Arık, şunları söyledi:

Tuz Gölü Fay Zonu, Ankara'nın güneyinden başlayıp Niğde'ye kadar devam eden bir fay ve Tuz Gölü'nün kuzeydoğu kenarını oluşturuyor. Tuz Gölü Fay Zonu'nun uzunluğuna göre kıyaslama yaptığınız zaman oluşturabileceği depremin 6.5'ten daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak orada son 3 depremin ne zaman olduğunun belirsiz olduğu için depremin periyoduyla ilgili kesin veriler elimizde yok. Ayrıntılı çalışmalar yapılıp, ona göre de periyodunun söylenebilmesi gerekir.

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Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: O bölgede 6.5'tan büyük deprem olabilir
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